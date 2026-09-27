Jóvenes ganadores de los Juegos Regionales disfrutan esquí en San Martín

Unos 160 jóvenes ganadores de los Juegos Regionales e Intercomisiones de Fomento 2025 participaron de un viaje recreativo y deportivo a San Martín de los Andes, donde disfrutaron de una experiencia de integración y aprendizaje vinculada al deporte de nieve. La iniciativa fue organizada por la secretaría de Deportes como reconocimiento al esfuerzo, compromiso y desempeño demostrado por los participantes a lo largo de las competencias desarrolladas durante el año pasado.

Los contingentes estuvieron conformados por representantes de Plottier, Mariano Moreno, Zapala, San Martín de los Andes, Moquehue, Aluminé, Pilo Lil, Villa Curí Leuvú, El Huecú, Rincón de los Sauces, Loncopué, Los Chihuidos, Centenario, Aguada San Roque, Andacollo, Chos Malal, Varvarco, Santo Tomás, Paso Aguerre y El Sauce.

En este sentido, la secretaria de Deportes, María Fernanda Villone, destacó el valor de la propuesta y señaló que “para nosotros es muy importante que el deporte también sea una herramienta para generar oportunidades, conocer nuevos lugares y compartir experiencias con jóvenes de distintas localidades. Este viaje es un reconocimiento al esfuerzo y al compromiso que demostraron durante los Juegos, pero también es una oportunidad para seguir fortaleciendo los vínculos, la convivencia y el acceso a nuevas disciplinas deportivas”.

La secretaria de Deportes, María Fernanda Villone

En total fueron tres contingentes con chicos y chicas que compartieron un esquema de actividades que incluyeron jornadas de práctica de esquí en Lago Hermoso Ski Resort, actividades recreativas y espacios de convivencia e integración.

Durante la estadía, los participantes tuvieron la posibilidad de acercarse al deporte de nieve mediante clases y prácticas de esquí, acompañados por sus técnicos y referentes, además del equipo responsable de la coordinación y asistencia de cada contingente.

De esta manera, la propuesta permitió que los jóvenes reconocidos por su participación en los Juegos Regionales e Intercomisiones pudieran compartir una experiencia deportiva y recreativa en un entorno natural privilegiado, promoviendo la integración entre las distintas comunidades y el acceso a nuevas experiencias vinculadas al deporte.