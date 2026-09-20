Clasificados a los Juegos Nacionales Evita para adultos mayores

Los Juegos Regionales Neuquinos para Personas Mayores, que organiza el ministerio de Juventud, Deportes y Cultura a través de la secretaría de Deportes, ya tiene a casi todos sus clasificados para la final nacional de los Juegos Nacionales Evita, a disputarse desde el 28 de septiembre al 2 de octubre en la provincia de San Juan.

Los ganadores surgieron de la gran final provincial que se realizó en la ciudad de Neuquén, con la participación de los clasificados de las diferentes instancias regionales de la competencia.

Participaron de esta instancia más de 300 personas provenientes de San Martín de los Andes, Junín de los Andes, Villa Pehuenia, Mariano Moreno, Plaza Huincul, Cutral Co, San Patricio del Chañar, Chos Malal, Rincón de los Sauces, Los Guañacos, Añelo, Caviahue, Taquimilán, El Cholar, Loncopué, Barrancas, Buta Ranquil, Paso Aguerre, Piedra del Águila, Villa El Chocón, Senillosa, Picún Leufú y Neuquén capital.

“El año pasado teníamos cinco disciplinas y hoy las hemos incrementado a 11, porque entendemos que cuando más adultos se sumen, tanto del área urbana como rural a esta propuesta y tengamos más gente participando, más equitativos e inclusivos seremos”, afirmó la secretaria de Deportes, María Fernanda Villone.

Este certamen para mayores de 60 años pertenecientes a Centros de Adultos Mayores, ONG (Organizaciones No Gubernamentales) y clubes tuvo una instancia local organizada por cada uno de los municipios de las siete regiones y una fase regional que se desarrolló entre los meses de julio y agosto, clasificando los participantes de 11 disciplinas a la final provincial que concluyó el jueves en las instalaciones de la Ciudad Deportiva y en el Club El Biguá.

En total participaron del programa más de 1.500 adultos mayores representando a las Regiones Alto Neuquén, del Pehuén, de los Lagos del Sur, del Limay, de la Comarca, Confluencia y Vaca Muerta.

Las disciplinas de competencia fueron ajedrez, sapo, tejo, tenis, tenis de mesa, truco, pádel, newcom, orientación, circuito de habilidades motrices y natación.

El subsecretario de Deportes, Ignacio Russo, felicitó a los participantes porque “son el reflejo de lo que buscamos: que las personas mayores estén activas”. “Esta competencia está pensada para que se lleven, además de lindas experiencias, recuerdos y vínculos de amistad, que es lo más importante”, agregó.

Por su parte, el director provincial de Deporte Social y Comunitario, Alejandro Zambón destacó que “el Programa Juegos Regionales Neuquinos de Adultos Mayores garantiza el compromiso del Gobierno con el desarrollo, la inclusión y el bienestar de las personas en dicho rango etario, cumpliendo con la transversalidad que buscamos”.

Los clasificados a la final nacional

Ajedrez: Juan Carlos Ridao (Vista Alegre), Miguel Lituvicius (Neuquén), Juan Carlos Garmendia (Neuquén), Serikpay Niyazov (Plaza Huincul) y Felisa Chelcoff (San Martín de los Andes).

Natación: Cristina Solís y Jorge Zenker (Neuquén).

Circuito de habilidades motrices: Delia Palma y Julio César Blenquine (Plaza Huincul).

Orientación: Inelda Sánchez, Cristina Huera, Nicasio Calderón y Floridor Rodríguez (Neuquén).

Sapo: Emiliana Daza (Plaza Huincul) y Florinda Sifuentes (Rincón de los Sauces); Jorge Lagos (Los Guañacos) y Rubén González (Senillosa).

Tenis: Estela Grozna y Raúl Caldeiro (Tenis Club Neuquén).

Tenis de mesa: Cristina Calderón y Gladys Romero (San Martín de los Andes); Jorge Méndez (San Martín de los Andes); Guillermo Sabignone (Villa La Angostura); Mónica Tubio y Néstor Valencia (Junín de los Andes).

Pádel: Regina Ulloa (Chos Malal); Agustín Pacheco y Félix Ovando (Neuquén).

Tejo: Nicolás Queupo y Luis Mandoca (Mariano Moreno); María Quintoman y Alicia Silva (Plaza Huincul).

Truco: Juan Carlos Itoiz y Mirta Cabas (Mariano Moreno).

Newcom: el campeón fue el equipo de Ciudad Deportiva. En los próximos días se conformará el seleccionado provincial que contará con miembros de dicho plantel y de otros equipos que participan del campeonato nacional representando a la provincia.