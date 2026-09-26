Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes de La Plata, fue uno de los presentes en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero para presenciar la final entre su club y Rosario Central.

El ex mediocampista explotó de bronca luego que el VAR interviniera para la sanción del penal a favor del rival, por un toque de Leandro González Pírez ante el ingreso de Enzo Copetti.

Desde uno de los palcos y con la credencial VIP colgando de su cuello, Verón aplaudió irónicamente al juez antes de la correcta ejecución de Ángel Di María para el 2 a 1 parcial. Antes de la polémica, el campeón del mundo ya había aparecido con un gol espectacular de tiro libre.

A pocos metros de la posición ocupada por el titular de la Comisión Directiva del Pincha, el presidente de la AFA, Claudio Tapia observaba las acciones ante el insulto popular de los platenses.

Llegó el entretiempo y con el celular en las manos, Verón explotó: “La impunidad que manejan para robarte es increíble. Para esto nos traen hasta acá. Una puesta en escena ridícula”, posteó en su cuenta personal.

El posteo de Juan Sebastián Verón en el entriempo de la final por la Supercopa Internacional.

Nuevo error

Herrera continuó generando polémicas en la tarde, cuando a los 18 del complemento no le mostró la segunda amonestación a Elías Verón, el cambio que Central había introducido en el entretiempo de la final.

Como señal irreprochable que el fallo del juez lo había favorecido a su equipo, rápidamente el técnico Miguel Almirón sacó al juvenil y soltó a la cancha a Alexis Soto.