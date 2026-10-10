En el Moisés Elías Gómez, la remodelada cancha del camping del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa a la vera del río Colorado en el límite con la provincia de Mendoza, Deportivo Rincón cayó 1-0 con Kimberley de Mar del Plata por una nueva instancia del Torneo Federal A 2026.

La primera etapa fue para el león , que generó las más claras pero no pudo abrir el marcador con dos mano a mano. Primero Axel Oyola que encontró una gran respuesta de Nicolás Báez bajo los tres palos, y posteriormente Bruno Di Bello, quien definió cruzado afuera.

En el complemento golpeó la visita , a los 28' llegó un pelota cruzada de izquierda a derecha ,el recién ingresado Santiago Castillo la bajo y definió ante la humanidad de Sánchez, para el 1-0.

Con este resultado, el equipo de Mar del Plata se lleva una buena ventaja que le permite definir de local. Rincón para clasificar, deberá ganar por más de dos goles.

El encuentro entre neuquinos y bonaerenses corresponderá a la Segunda Etapa de la Reválida, que estará compuesta por un total de 24 clubes: 10 clubes clasificados de la Primera Etapa, 10 clubes provenientes de la Segunda Fase y los 4 clubes perdedores de la Tercera Fase del Primer Ascenso. Esta instancia también se disputará por eliminación directa a doble partido (ida y vuelta), definiendo la localía en el primer encuentro para los equipos ubicados entre el puesto 13° y 24°.

Formación confirmadas:

Rincón:1 Alejandro Sánchez, 2 Rodrigo Herrera, 3 Laureano Puñet, 4 Rodrigo Alderete, 5 Daniel Carrasco, 6 Juan Albertinazzi, 7 Axel Oyola, 8 Bruno Di Bello, 9 Matías Domínguez, 10 Ezequiel Ávila , 11 Facundo Miguel, 12 Jonathan Criado, 13 Ariel Páez, 14 Carlos Esteves , 16 Gastón Portiño, 17 Cristian Correa, 18 Juan Achetoni, 19 Héctor Rueda.

Kimberley : 1Nicolas Báez, 2 Agustín Vázquez, 3 Franco Mañas, 4 Tomas Loscano, 5 Álvaro De Gaetani, 6 Leonel Aquino, 7 Eber Ullua, 8 Laureano Tello, 9 Rodrigo Ríos, 10Mauricio Miori, 11 facundo Russo.12 Diego Aguayo 13 Maximo Masimo 14 Hernan Sosa 15 Leonardo Veron 16 Jonathan Zarate 17 Luis Perez 18 Leonel Iriarte 19 Santiago Castillo 20 Juan Santillan

El encuentro será transmisión de Prima Multimedios de Neuquén capital, a partir de las 15 por las radios AM 550 La Primera, Radio del Valle (RDV) 90.7 Clásicos & Noticias y Las Palmas 96.1 con los relatos de Hugo Alejandro Amaolo, los comentarios del "Vasco" Jorge Luis Hernandorena y la operación técnica de José Ramón Paredes.

En la Reválida El León del Norte neuquino jugó nueve partidos, ganó 4 de ellos, empató 3 y perdió 2. Aunque en los últimos 60 días el plantel quedó desmantelado, por las salida de 16 jugadores por distintos motivos.

Clasificó 19° para encarar los play off, lejos de los objetivos planteados a comienzos de temporada, acceder a Zona Campeonato, clasificar a Copa Argentina 2027 y pelear por el primer ascenso.

La dupla Germán Noce-Germán Cáceres, apenas cuenta con 19 jugadores en lista de buena fe, desde hace varias semanas, un solo delantero (Matías Domínguez), para encarar esta instancia. Pese a ello, el plantel que quedó a disposición todavía tienen esperanzas de seguir creciendo en el certamen y saben que ante los de Mar del Plata, con desventaja deportiva en el cruce el de este sábado es un partido clave para tener aspiraciones.

Kimberley quiere sumar

Los que orienta Mariano "El Gato" Mignini intervinieron en la Zona Campeonato, terminaron en quinto lugar, jugarán Copa Argentina 2027 y hasta la última fecha pelearon por meterse entre los cuatro que disputarían el primer ascenso y aprovechó el mini receso para recuperar a algunos jugadores que no estaban en su plenitud física y para preparar especialmente este partido. Hace dos semanas entrenó repetidamente en sintético y así llegar mejor adaptado a esta superficie. que tendrá que afrontar este sábado a la tarde.

La cuaterna arbitral estará encabezada por Fernando Omar Marcos, oriundo de Punta Alta y representante de la Liga del Sur de Bahía Blanca. Como asistente uno estará el bahiense Emiliano Nicolás Bustos, de la Liga de Río Colorado; mientras que Federico Ojeda, de la Liga de Villa Mercedes, San Luis, reemplazará a Darío Rojas Martínez, de la Liga de Mar del Plata, como segundo asistente. El cuarto árbitro será el también bahiense Felipe Zonco, representante de la Liga de Coronel Dorrego.