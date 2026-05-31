Por el Torneo Federal A 2026, van a jugar este domingo 31 desde las 15 el Deportivo Rincón ante FADEP de Mendoza en la remodelada cancha del camping del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa Moisés Elías Gómez a la vera del río Colorado en el límite con la provincia de Mendoza.

El cotejo será transmisión en las radios del Grupo Prima Multimedios de Neuquén capital a partir de las 14 desde el norte de la provincia de Neuquén, por AM 550 La Primera, Radio del Valle (RDV) 90.7 Clásicos & Noticias y Las Palmas 96.1 con los relatos de Hugo Alejandro Amaolo, los comentarios del "Vasco" Jorge Hernandorena, la central informativa a cargo de Agustín Galasso y la operación técnica de José Ramón Paredes.

En tanto, Estudiantes de La Plata y Rosario Central se enfrentarán este domingo a las 15.30 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba capital, por los 16avos de final de la Copa Argentina 2026, en uno de los cruces más atractivos de la ronda.

El encuentro a jugarse en la Docta será transmisión de Mitre Patagonia 90.5 radio perteneciente al conglomerado de radios del Grupo Prima Multimedios de Neuquén capital a partir de las 15 y hasta las 18.