El argentino Franco Colapinto vivió un sábado complicado, en la madrugada de nuestro país, en la carrera Sprint del Gran Premio de Singapur de la Fórmula Uno. El piloto oriundo de Pilar, tuvo que abandonar despúes de que su Alpine se detuviera en plena pista por un inconveniente cuyo origen todavía desconocído. El problema lo dejó sin posibilidades de continuar en una competencia en la que las condiciones climáticas y los múltiples accidentes habían abierto oportunidades para varios conductores.

Una vez fuera del monoplaza, el representante argentino expresó su frustración ante la prensa y lamentó no haber podido aprovechar el desarrollo de la prueba: “Había una oportunidad en estas condiciones, fue una lástima”, reconoció, en referencia a una carrera que comenzó con retraso por la lluvia y estuvo marcada por numerosos abandonos.

Franco Colapinto abandona la carrera Sprint en Singapur por fallas técnicas.

Colapinto también intentó explicar qué había ocurrido con su auto, aunque admitió que todavía no tenía un diagnóstico preciso: “Tuve un problema con el auto, ajeno a nosotros. No sé exactamente qué es”, señaló el piloto de Alpine, que quedó detenido en la curva 14 durante la neutralización provocada por el accidente de George Russell.

El argentino fue uno de los cinco pilotos que abandonaron durante la sprint, en una jornada accidentada en Marina Bay. Russell chocó con su Mercedes cuando lideraba la competencia, mientras que Checo Pérez, Isack Hadjar, Gabriel Bortoleto y Valtteri Bottas también quedaron fuera por distintos incidentes o problemas técnicos. En ese contexto, la falla del Alpine le impidió a Colapinto completar la carrera corta.