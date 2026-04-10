Deportivo Rincón y Cipolletti jugarán el mismo día y en horario similar en el marco de la cuarta fecha del Torneo Federal A 2026 que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a través de su apéndice para los equipos no afiliados en forma directa. Ambos elencos de la región jugarán este domingo 12 a partir de las 15.30.

En San Luis capital, se presentará Deportivo Rincón que visitará a Juventud Unida Universitario de la ciudad puntana, el cotejo que se jugará en el estadio Mario Sebastián Díez en la zona conocida como "El Bajo". Con árbitros desconocidos para El León del Norte, la cuaterna estará conformada por Maximiliano Gabriel Silcan Jerez de la Liga de Catamarca, como colegiado principal, que será acompañado como asistentes por Exequiel Augusto Aguero (Liga Catamarca) y Emilio José Maguna (Liga Santiago Del Estero) y como cuarto árbitro, Santiago Andres Aguero (Liga Catamarca).

El cotejo será transmisión del Grupo Prima Multimedios por las radios de la corporación periodística de Neuquén capital, a través de AM 550 La Primera, Radio del Valle (RDV) 90.7 Clásicos & Noticias y Las Palmas 96.1 desde las 14 con los relatos y cunducción de Hugo Alejandro Amaolo, los comentarios de Jorge "El Vasco" Hernandorena y la operación técnica de José Ramón Paredes.

En tanto, en La Visera. Cipolletti será local de Costa Brava de General Pico. Con el arbitraje de Jonathan Daniel Correa (Liga Córdoba), serán jueces de línea, Danilo Ariel Viola y Rodrigo Moreno de la Liga Rionegrina con asiento en Viedma, como cuarto árbitro oficiará Ezequiel Carro Lautaro de la Liga del Valle de Chubut sede en Trelew.