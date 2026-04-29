El fútbol inglés quedó sacudido por una de las sanciones más duras de los últimos tiempos. Mykhaylo Mudryk, una de las apuestas millonarias del Chelsea, fue castigado con cuatro años de suspensión por dopaje positivo, una decisión que lo mantendrá alejado de las canchas por un largo período y pone en jaque su carrera.

La sanción fue confirmada por la Federación Inglesa (FA), tras el positivo detectado a fines de 2024 en un control antidopaje. Desde entonces, el extremo ucraniano no volvió a disputar un partido oficial y se mantuvo entrenando de manera individual mientras avanzaba el proceso disciplinario.

Mudryk, de 25 años, había llegado al Chelsea en 2023 a cambio de 71 millones de euros, con un contrato de larga duración que lo proyectaba como una de las grandes figuras del club. Sin embargo, este golpe cambia por completo el escenario y deja un futuro lleno de incertidumbre.

El jugador siempre sostuvo su inocencia y ya activó su defensa: apelará la sanción ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), que deberá revisar el caso en los próximos meses. Mientras tanto, la pena sigue vigente y su situación deportiva queda completamente paralizada.

El positivo fue por meldonium, una sustancia prohibida, y aunque no trascendieron mayores detalles sobre cómo ingresó al organismo del futbolista, la FA avanzó con una sanción ejemplar.

En su paso por el Chelsea, Mudryk disputó 73 partidos y marcó 10 goles, números que quedaron lejos de las expectativas generadas por su llegada. Ahora, con esta suspensión, su carrera entra en un terreno incierto, con la posibilidad concreta de pasar varios años fuera del máximo nivel.

De promesa a sancionado, el caso de Mudryk se convierte en un nuevo capítulo polémico en el fútbol europeo, donde el dopaje vuelve a golpear fuerte y deja consecuencias que van mucho más allá de una cancha.