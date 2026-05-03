Mala salida de Cipolletti por la 7ª fecha del Federal A, donde fue derrotado en Monte Maiz por Argentino 2 a 0, aunque el paso en falso no lo bajó de lo más alto de la zona 3 en la división de ascenso.

Arrancó mal el Albinegro en la provincia de Córdoba, donde, a los 21 minutos ya perdía con la placa final. Hugo Vera Oviedo abrió el marcador a los 11 minutos. Ventaja que el conjunto dueño de casa amplió por intermedio de Ramiro Lasserre.

Pese a la cantidad de tiempo que todavía quedaba por delante en el partido, la formación dirigida por Fabián Enriquez no tuvo respuestas ofensivas para modificar el rumbo de las acciones.

Dentro de las pocas cosas para rescatar en el visitante estuvo la presencia desde el arranque del delantero Martín Peralta que parece haber dejado atrás definitivamente su desgarro.

Además, el mediocampista Andrés Almirón también vio acción y es un nombre importante de cara a lo que se viene. El chaqueño fue cambio en el entretiempo, cuando Cipo ya caía 2 a 0 y reemplazó a Nehuén García, quien volvía tras la fecha de suspensión que le impidió decir presente en el cruce con FADEP en La Visera.

El resto de los resultados

Uno de los resultados que le permitió a los rionegrinos no abandonar la primera posición a pesar de la derrota fue la goleada en Mendoza de FADEP ante Atenas de Río Cuarto por 4 a 0.

El sábado, Costa Brava ya había perdido en su cancha con Huracán Las Heras 2 a 1.

En Rincón de los Sauces, el León zafó de una situación muy comprometida, sobre la hora le ganó a San Marín de Mendoza 1 a 0 y de esta manera evitó quedar en el fondo de la tabla.

La próxima fecha será la última de la primera rueda para el líder que recibirá a Juventud Unida Universitario de San Luis. Después de eso, Cipo cumplirá con el casillero libre que le toca por orden del calendario.