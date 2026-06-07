Este domingo en las radios del Prima Multimedios de Neuquén capital se podrá vivir a pleno una nueva presentación de Deportivo Rincón en el Torneo Federal A 2026.

El León del Norte neuquino en el sudeste de Córdoba jugará contra Argentino de Monte Maíz por la fecha 12 (duodécima) tercera de la ronda de las revanchas de la Zona 3 del certamen que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a través del Consejo Federal. En cotejo que se jugará en estadio Modesto Marrone del "Raya" desde las 15.30

El encuentro será transmisión de Primera Multimedios de Neuquén capital, a partir de las 14.30 por AM 550 La Primera, Radio del Valle (RDV) 90.7 Clásicos & Noticias y Las Palmas 96.1 con los relatos de Hugo Alejandro Amaolo, los comentarios del "Vasco" Jorge Hernandorena, y la operación técnica de José Ramón Paredes.