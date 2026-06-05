El Club Atlético Pacífico de Neuquén capital anunció la incorporación de Ana Garriga como nueva gerenta general de la institución, en el marco de una estrategia orientada al fortalecimiento de la gestión y la profesionalización de sus distintas áreas.

A través de una publicación oficial en sus distintas redes sociales, la entidad destacó que la llegada de Garriga representa “un nuevo paso en el camino de ordenamiento, crecimiento y profesionalización” que viene desarrollando el club.

Desde la institución señalaron que la nueva función tendrá como objetivo acompañar el desarrollo organizacional y consolidar procesos que permitan potenciar el crecimiento deportivo, social e institucional de Pacífico. La incorporación se enmarca en una serie de acciones impulsadas por la dirigencia para modernizar la gestión del club y fortalecer su estructura administrativa.

“Bienvenida Ana Garriga al Club Pacífico”, expresaron desde la entidad, que continúa avanzando en un modelo de gestión enfocado en la planificación y el desarrollo institucional.