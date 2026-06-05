Deportivo Rincón llegó este viernes al mediodía al sudeste de Córdoba para el partido previsto para este domingo contra Argentino de Monte Maíz por la fecha 12°, tercera de la ronda de las revanchas del Torneo Federal A 2026, donde oficiará como director técnico el mendocino Alfredo Tizza, que ocupará este fin de semana el lugar de Pablo Castro, que sorpresivamente fue cesanteado a comienzos de semana, tras el empate ante FADEP de San Luis el domingo pasado.

Este fin de semana la dirigencia de El León del Norte definirá el sucesor de Castro. Estiman que entre lunes y martes, el próximo DT llegará a Rincón de los Sauces para asumir su rol.

El cotejo será transmisión de Prima Multimedios de Neuquén capital, a partir de las 14 por AM 550 La Primera, Radio del Valle (RDV) 90.7 Clásicos & Noticias y Las Palmas 96.1 con los relatos de Hugo Alejandro Amaolo, los comentarios del "Vasco" Jorge Hernandorena, y la operación técnica de José Ramón Paredes.

El plantel viajó el jueves para llegar dos días antes del partido contra Argentino de Monte Maíz que será este domingo a las 15:30. Teniendo en cuenta que de las horas del viaje, uno de los más largos de esta primera fase, se llegó dos días antes.

En Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) nómino a Francisco Martin Acosta de la Liga de Santiago Del Estero, como árbitro principal, serán sus asistentes, Mariano Ramon Gonzalez (Liga de Santa Fe) y Emilio José Maguna (Liga de Santiago Del Estero) y como cuarto árbitro, Néstor Fabián Cáceres (Liga Santiago Del Estero).