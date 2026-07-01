La dirigencia del Deportivo Rincón informó que el delantero colombiano Cristian Stiven Cangá Vargas no seguirá en el plantel que milita en el Torneo Federal A 2026. El centrodelantero marcó dos goles en el certamen, uno ante Cipolletti y el restante ante Costa Brava de General Pico (La Pampa), ambos tantos en la remodelada cancha del camping del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa Moisés Elías Gómez, a la vera del río Colorado en el límite con la provincia de Mendoza. No anotó goles jugando de visitante.

El mjugador llegó con pergaminos, ya que tiene un extenso recorrido en el fútbol sudamericano con pasos por Europa y Asia, nació en Buenaventura, Valle del Cauca en Colombia, de 33 años, Ha jugado en muchos clubes como, Deportes Quindío, club con sede en la ciudad de Armenia, en la región del Eje cafetero, Valledupar Fútbol Club de la ciudad homónima, Atlético Huila con sede en la ciudad de Neiva en el departamento del Huila, Deportivo Pereira, de la ciudad de Pereira, capital del departamento de Risaralda, Cúcuta Deportivo, de la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander y Sucre Fútbol Club de la ciudad de Sincelejo, todos equipos colombianos. En Ecuador vistió la casaca de Gualaceo Sporting Club y Deportivo Santa Rita es de Vinces, en Venezuela en Metropolitanos Fútbol Club de Caracas y en Deportivo Miranda Fútbol Club de Los Teques, Cienciano de Cusco (Perú), Boavista Futebol Club en Portugal, también estuvo en el El Shabab Al-Aqaba Club en Jordania.

Pese a la expectativa que creó su llegada, los dirigentes y el flamente cuerpo técnico que lidera German Noce, no les convenció su accionar, sobre todo en los últimos dos cotejos, que sumó a la falta de gol durante todo el certamen.

Deportivo Rincón: Cristian Cangá no continuará en el club. En la foto festeja el gol ante Cipolletti, uno de los dos que anotó en el certamen

Refuerzos confirmados

En las próximas horas estarán llegando a Rincón de los Sauces para sumarse al elenco de la Liga de Fútbol de Neuquén (LiFuNe) los marcadores de punta, que también pueden jugar como volantes y carrileros, Ramiro Pedro Armando Alderete y Laureano Damián Puñet.

El tucumano Alderete de 28 años (16/12/1997) que juega por el sector derecho, en las ligas argentinas disputó 169 partidos y convirtió 7 goles en . Además, en la Copa Argentina jugó 4 partidos y no convirtió goles, total de su carrera con 173 partidos y 7 goles (promedio de 0,04 por partido), mide 1,70 metros.

En este año jugó en la misma categoría en el ascendido, Tucumán Central de San Miguel, y tiene pasos por Deportivo San Jorge de Tcumán, Chaco For Ever de Resistencia, San Martín de Formosa, Peñarol de Chimbas de San Juan y los también equipos tucumanos de Atlético Concepción de la Banda del Río Salí y Almirante Brown de Lules.

El tucumano Ramiro Pedro Armando Alderete uno de los refuerzos confirmados en El León del Norte

En tanto, el zurdo Laureano Damián Puñet nativo de Venado Tuerto (Santa Fe), de 27 años (20/8/1999, de 1,78 metros, en las ligas argentinas disputó 85 partidos y convirtió 1 gol, además, en la Copa Argentina jugó 1 partido y no convirtió goles. Total de su carrera son 86 partidos y 1 gol (promedio de 0,01 por partido).

Viene de jugar en Belgrano de Santa Isabel de la Liga de Venado Tuerto, con pasos por Almagro en la Primera B Nacional, Sportivo Desamparados de San Juan y Centgral Norte de Salta en el Torneo Federal y en El Linqueño de Lincoln, Buenos Aires en el Torneo Regional Federal Amateur.

Laureano Damián Puñet, otro de los refuerzo que llegará a Deportivo Rincón

Más refuerzos

En las próximas horas, Deportivo Rincón confirmaría la llegada de dos delanteros. Caídas las negociaciones con Leandro Espejo que prefirió volver a Olimpo de Bahía Blanca y de Juan Pablo Zarate, el ex Cipolletti actualmente en Mitre de Santiago del Estero, los cañones apuntan a a otros jugadores de categorías superiores y un argentino que milita en el exterior. La incógnita se develará en las próximas horas, ya que dan dos días para el cierre del libro de pases.