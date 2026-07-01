Los ingresos de la Federación Española de Fútbol se acercan a 200 millones de euros

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) aumenta sus ingresos en 2026 y roza los 200 millones de euros, repartidos entre derechos audiovisuales (117,3 millones) y acuerdos con patrocinadores (80,7 millones).







Rafael Louzán, presidente de la federación, afirmó en Asamblea General que, tras el pedido de las federaciones regionales, se llevará a cabo un nuevo sistema de distribución de ingresos que les destinará más de 46 millones de euros.

Además, estimó que los ingresos de la Copa del Rey incrementarán alrededor de un 20% tras el acuerdo con La Liga para la comercialización de las eliminatorias.