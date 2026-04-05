Por la 3ª fecha del Torneo Federal A de fútbol. El Deportivo Rincón derrotó 2 a 0 a Argentino de Monte Maíz en el renovado Moisés Gómez. El León venía de sumar un punto en Mendoza y necesitaba su primera victoria en casa.

Luego de meses intensos de obras, el representante neuquino volvió a su viejo estadio, donde siempre hizo de local y logró el ascenso a la categoría. Con otro sentido en el campo de juego, carpeta de sintético nueva, ampliación de zona de vestuarios y tribunas renovadas, la casa del León volvió a las competencias oficiales luego de dos años haciendo de anfitrión en la Ciudad Deportiva.

La apertura del marcador llegó muy temprano en el partido. Axel Oyola, recostado por una de las bandas, sacó un potente remate que motivó el rebote del arquero Alexis Bonet. Cristian Estigarribia, más rápido y más despierto que ninguno, lo cazó de cabeza y puso en ventaja a los dirigidos por Pablo Castro.

Deportivo Rincón volvió al Elías Moises Gómez tras dos años haciendo del local en el Estadio Municipal.

El buen pie de Oyola volvió a marcar presente sobre los 28 minutos, en un tiro libre lejano y preciso que motivó la buena intervención del 1 visitante que debió neutralizar el pique de la pelota sobre el sintético.

En ventaja, el dueño de casa buscó protegerse con la posesión de la pelota, aunque se olvidó de atacar y el rival pudo ponerlo en apuros un par de veces a partir de yerros y la falta de coordinación entre los marcadores centrales. Llegó al descanso con la ventaja del Deportivo Rincón que es muy valiosa, pero para nada tranquilizadora en un jornada soleada, pero con el viento característico de la localidad petrolera.

A la vuelta de vestuarios no hubo cambios en ninguna de las dos formaciones iniciales, tampoco en los argumentos ofensivos de los neuquinos que continuarón provocando con la buena pegada de Oyola que a los 6 minutos sacó provecho de una buena descarga por parte de Juan Achetoni y buscó el arco. La pelota se fue muy cerca por arriba del travesaño.

Un nuevo desentendimiento entre la dupla central de zurdos conformada por Juan Albertinazzi y Edargo Díaz en Rincón le dio la chance del empate a Juan Tomadoni que no llegó por centímetros para terminar de complicar ante el arquero Alejandro Sánchez.

Malas noticias para el técnico Castro no sólo pensando en el tramo decisivo del partido, sino en lo que viene por el Federal A ya que Oyola sintió molestias físicas y debió dejar el campo de juego a los 21. En su lugar ingresó Bruno Di Bello y hubo que tocar la mitad de la cancha del dueño de casa.

Crece en ofensiva Argentino de Monte Maiz a partir de la velocidad del ingresado Gabriel Sarmiento. Buen centro del delantero que el arquero Sánchez llegó a desviar con un manotazo salvador. Nuevamente el arquero local apareció a los 38 para mantener la ventaja parcial.

La definición de la tarde cayó a los 41 en los pies del ingresado Facundo Miguel que aprovechó al máximo una recuperación de pelota en mitad de cancha y fue contra el central Hugo Vera Oviedo para ensayar una gran definición y estirar la ventaja de los petroleros, como para que la fiesta sea completa y confirmar la levantada en la tabla de posiciones del grupo.

Síntesis:

Deportivo Rincón 2: Alejandro Sánchez, Nicolás Di Bello, Juan Albertinazzi, Edgardo Díaz, Exequiel Ávila; Rodrigo Montes, Daniel Carrasco, Axel Oyola, Juan Achetoni; Cristian Estigarribia, Matías Domínguez. DT Pablo Castro.

Argentino MM 0: Alexis Bonet; Lautaro Coronas, Hugo Vera Oviedo, Iván Amaya, Matías Barbero; Ignacio Blangetti, Leonardo López, Juan Tomadoni, Sebastián González; Ramiro Laserre, Jorge Tejada. DT: Carlos Mazzola.

Gol: PT 16' Estigarribia (DR). ST 41' Facundo Miguel (DR).

Cambios: ST 10’ Lucas Rainero por Laserre (AMM) y Gabriel Sarmiento por González (AMM), 13’ Facundo Miguel por Di Bello (DR) y Jorge Rossi por Domínguez (DR), 21’ Bruno Di Bello por Oyola (DR), 35’ Santiago Landi por Tomadoni (AMM), 40’ Cristian Canga por Estigarribia (DR) y Jonathan Fleita por Ávila (DR), 44’ Facundo Rasoll por Vera Oviedo (AMM).

Árbitro: Marcos Liuzzi, Ayacucho.

Cancha: Moisés Gómez, Rincón de los Sauces.

La previa

En lo deportivo, el elenco neuquino llega luego de quedar libre en la primera jornada y sumar un punto en Mendoza ante FADEP, cotejo en el que caía por 0-2, y con entrega pudo igualar. En frente estará el conjunto de Monte Maíz, quien igualó en sus dos primeros juegos: 0-0 con Huracán Las Heras, y mismo resultado ante Costa Brava de La Pampa.

el león viene de sumar un punto en Mendoza

Para este juego, Pablo Castro no podrá contar con Rodrigo Herrera, que deberá cumplir una fecha de suspensión. Albertinazzi ocupará su lugar, Edgardo Díaz pasará e la zaga y Ezequiel Ávila ocupará el lateral izquierdo. Domínguez irá desde al arranque y acompañará a Estigarribia en el ataque.

Por el lado del equipo cordobés, Carlos Mazzola mantendría el mismo equipo con el que empató en sus dos presentaciones, aunque la preocupación pasa por convertir goles, ya que aún no logró concretar en sus dos presentaciones. Alexis Bonet irá al arco; Hugo Vera Oviedo, y Facundo Rassol se mantendrían como centrales; mientras que Jorge Tejada y Sergio Romero. Irán en el ataque.

Marcos Liuzzi de Ayacucho impartirá justicia en el norte neuquino, Martín Nardelli será el primer línea y Oscar Bono el segundo. Patricio Destefano el cuarto árbitro.