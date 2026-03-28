El Deportivo Rincón arrancó su camino en la temporada 2026 del Torneo Federal A. con una destacada levantada que terminó 2 a 2 en cancha de FADEP, Mendoza, por la segunda fecha de la zona 3.

Luego de la goleada sufrida ante San Lorenzo por Copa Argentina, el León concentra todo en la división de acenso, principal objetivo para el elenco neuquino que en esta temporada cambió de grupo y se enfrenta a los equipos de Cuyo.

De entrada no más tocó el primer viaje a Mendoza. El conjunto neuquino provocó la primera aproximación contra el arco rival a los 10 minutos del partido con un remate de media distancia ejecutado por Ezequiel Ávila en un partido de inicio equilibrado en el que los mendocinos buscaron hacerse de la posesión de la pelota y los neuquinos esperaron con mucho órden defensivo.

Foto: gentileza RDLS Noticias

Tras los primeros instantes de estudio, el León logró hacer pie en mitad de cancha y dominó en un primer tiempo que desde el trámite no le resultaba adverso al visitante hasta que la expulsión de Rodrigo Herrera a los 20 minutos tras un tiro libre a favor puso las cosas cuesta arriba. "Petróleo" cometió una imprudencia total que condicionó a su equipo con mucho partido por delante.

El punto y la valla en cero era el mejor negocio neuquino para llegar al descanso, pero un yerro del arquero Alejandro Sánchez en un tiro de esquina largo al segundo palo permitió la aparición de Sosa para poner en ventaja a los mendocinos a los 36.

La última fue del período fue muy favorable a Rincón que segundos antes había zafado de milagro de un segundo gol en contra que ya le pondría las cosas imposibles para el resto de la mañana. Derrota parcial reprochable por los errores propios que le están costando muy caro a los dirigidos por Pablo Castro.

De arranque

La definición del partido a favor del conjunto local llegó a los 2 minutos del complemento, al término de una jugada preparada que finalizó en Nahuel Iribarren que definió muy bien para poner el 2 a 0 parcial y sellar el compromiso porque al visitante le quedó todo demasiado cuesta arriba con uno menos.

El técnico Castro metió mano en el equipo, cambió de referente de área y Matías Domínguez pagó rápido porque apenas cuatro minutos después de su ingreso por Cristian Estigarribia aprovechó al máximo un tiro de esquina y anotó el descuento a los 13.

Foto: gentileza RDLS Noticias

A tiro del resultado, Deportivo Rincón continuó trabajano el partido, los cambios le dieron otra energía y permitieron llegar al tramo decisivo con la ilusión del empate.Y finalmente llegó el 2 a 2 a los 36 que le pagó tanto esfuerzo en una pelota parada que aprovcechó al máximo el marcador central Juan Albertinazzi.

Los mendocinos intentaron reacción, el León se aferró con todo al empate y terminó sellando un regreso feliz al sur después de sobreponerse a los errores no forzados que elevaron el esfuerzo en esta comienzo positivo para los petroleros.

Foto: gentileza RDLS Noticias

Síntesis:

FADEP 2: Cristian Aracena; Brayam Sosa, Bruno Costella, Nahuel Iribarren, Fernando Rodríguez; Brian Zabaleta, Lucas Ramírez, Diego Tonetto; Oscar Garrido; Gonzalo Klusener y Matías Navarro. DT: Diego Pozo.

Deportivo Rincón 2: Alejandro Sánchez, Nicolás Di Bello, Rodrigo Herrera, Juan Albertinazzi, Edgardo Díaz; Juan Achetoni, Rodrigo Montes, Daniel Carrasco, Axel Oyola, Ezequiel Ávila, Cristian Estigarribia. DT Pablo Castro.

Goles: PT 36' Sosa (F). ST 2' Iribarren (F), 13' Matías Domínguez (DR), 36 Albertinazzi (DR).

Cambios: ST 9' Jorge Rossi por Montes (DR), Matías Domínguez por Estigarribia (DR), Facundo Miguel por Di Bello (DR), 20' Martín Taborda por Tonetto (F) e Ignacio Pérez por Navarro (F), 29' Enzo Kalinsky por Garrido (F), 31' Jair Blanco por Ávila (DR), 42' Brandon Cuello por Navarro (F).

Expulsado: PT 20' Herrera (DR).

Arbitro: Nelson Bejas.

La previa

Federación Amigos por el Deporte, equipo recientemente ascendido y que viene de perder 3-0 en La Pampa ante Costa Brava, será su primer rival del 2026. Rincón viene de tener fecha libre y encara una nueva temporada de ascenso con buenas expectativas considerando que renovó plantel.

“Esto comenzó los primeros días de febrero, donde nos propusimos armar un buen grupo humano. Hicimos una dura pretemporada y, sobre todo, fuimos conociendo las nuevas ideas que nos planteaba el cuerpo técnico”. Expresó Rodrigo “Petróleo” Herrera, Central de Rincón quien agregó “Veo al equipo muy bien, con muchas ganas y mucha ilusión de afrontar este torneo, donde sabemos que nadie nos va a regalar nada y cada partido va a ser una final, tanto de visitante como de local”.

El equipo de Castro hará modificaciones con relación al equipo que plantó ante San Lorenzo. Juan Albertinazzi y Herrera se mantendrán como centrales, Nicolás Di Bello y Ezequiel Ávila marcarán los laterales, Rodrigo Montes remplazará a Miguel. La duda está en el ataque entre Cristian Estigarribia o Jorge Rossi.

Por el lado del local, equipo dirigido por Diego Pozo, buscará cambiar la imagen de un debut donde fue ampliamente superado por el equipo de La Pampa. Para este torneo mantuvo la base del elenco que le ganó la final a La Amistad de Cipolletti en el Federal Amateur.

Nelson Bejas será el árbitro para el cotejo, José Ponce el primer asistente y Agustín Marto el segundo, y el cuarto Rodrigo Ballestero, todos de Tucumán.