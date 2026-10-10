Desde las 16 en el Moisés Elías Gómez la remodelada cancha del camping del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa a la vera del río Colorado en el límite con la provincia de Mendoza, Deportivo Rincón recibirá este sábado a Kimberley de Mar del Plata por una nueva instancia del Torneo Federal A 2026.

El encuentro entre neuquinos y bonaerenses corresponderá a la Segunda Etapa de la Reválida, que estará compuesta por un total de 24 clubes: 10 clubes clasificados de la Primera Etapa, 10 clubes provenientes de la Segunda Fase y los 4 clubes perdedores de la Tercera Fase del Primer Ascenso. Esta instancia también se disputará por eliminación directa a doble partido (ida y vuelta), definiendo la localía en el primer encuentro para los equipos ubicados entre el puesto 13° y 24°.

El encuentro será transmisión de Prima Multimedios de Neuquén capital, a partir de las 15 por las radios AM 550 La Primera, Radio del Valle (RDV) 90.7 Clásicos & Noticias y Las Palmas 96.1 con los relatos de Hugo Alejandro Amaolo, los comentarios del "Vasco" Jorge Luis Hernandorena y la operación técnica de José Ramón Paredes.

En la Reválida El León del Norte neuquino jugó nueve partidos, ganó 4 de ellos, empató 3 y perdió 2. Aunque en los últimos 60 días el plantel quedó desmantelado, por las salida de 16 jugadores por distintos motivos.

Clasificó 19° para encarar los play off, lejos de los objetivos planteados a comienzos de temporada, acceder a Zona Campeonato, clasificar a Copa Argentina 2027 y pelear por el primer ascenso.

La dupla Germán Noce-Germán Cáceres, apenas cuenta con 19 jugadores en lista de buena fe, desde hace varias semanas, un solo delantero (Matías Domínguez), para encarar esta instancia. Pese a ello, el plantel que quedó a disposición todavía tienen esperanzas de seguir creciendo en el certamen y saben que ante los de Mar del Plata, con desventaja deportiva en el cruce el de este sábado es un partido clave para tener aspiraciones.

Kimberley quiere sumar

Los que orienta Mariano "El Gato" Mignini intervinieron en la Zona Campeonato, terminaron en quinto lugar, jugarán Copa Argentina 2027 y hasta la última fecha pelearon por meterse entre los cuatro que disputarían el primer ascenso y aprovechó el mini receso para recuperar a algunos jugadores que no estaban en su plenitud física y para preparar especialmente este partido. Hace dos semanas entrenó repetidamente en sintético y así llegar mejor adaptado a esta superficie. que tendrá que afrontar este sábado a la tarde.

La cuaterna arbitral estará encabezada por Fernando Omar Marcos, oriundo de Punta Alta y representante de la Liga del Sur de Bahía Blanca. Como asistente uno estará el bahiense Emiliano Nicolás Bustos, de la Liga de Río Colorado; mientras que Federico Ojeda, de la Liga de Villa Mercedes, San Luis, reemplazará a Darío Rojas Martínez, de la Liga de Mar del Plata, como segundo asistente. El cuarto árbitro será el también bahiense Felipe Zonco, representante de la Liga de Coronel Dorrego.