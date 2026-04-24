Este viernes viajó con destino a Río Cuatro el plantel de Deportivo Rincón que este domingo a las 19 se medirá con Atenas de aquella ciudad del sur cordobés en el marco de la sexta fecha de la Zona 3 del Torneo Federal A 2026 que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a través de su apéndice para los clubes indirectamente afiliados el Consejo Federal.

El cotejo será arbitrado por una cuaterna del sur de Mendoza, que encabezará Luis Damian Martinez de la Liga de San Rafael, como juez principal, será los asistentes Fernando Muñoz (Liga de General Alvear) y Jorge Cabrera (Liga de Malargüe) y como cuarto árbitro, Rodrigo Ariel Jara, también de la Liga de Malargue.

Desde las 18 el partido será transmisión de las radios del Grupo Prima Multimedios de Neuquén capital, AM 550 La Primera, Radio del Valle (RDV) 90.7 Clásicos & Noticias y Las Palmas 96.1 con los relatos de Hugo Alejandro Amaolo, los comentarios y central informativa Jorge "El Vasco" Hernandorena y la operación técnica a cargo de José Ramón Paredes.

Será la quinta presentación de los neuquinos en el certamen, una victoria de local, dos empates como visitantes y la derrota ante Cipolletti el domingo pasado en el Elías Moisés Gómez. El fin de semana pasado, quedó en deuda desde lo futbolístico, táctico y estratégico.

Jugó casi 90 minutos con un jugador más, pero jamás se notó el hombre de más y a pesar de tener mayor posesión de la pelota, se repitió en centros que conjuró de buena manera la defensa de los rionegrinos.

Poco se entendió la defensa de tres zagueros centrales y los cuatro cambios de habituales titulares, por jugadores que no venía haciendo desde el minuto inicial, salvo el mendocino Juan Ignacio Achetoni que se desgarró y tendrá para unas semanas de recuperación.

Una semana que sirvió para encarar un partido que a esta altura, por la paridad del grupo, puede ser trascendental. Una legión de lesionados cuenta el plantel en la actualidad, además del mencionado Achetoni, serán bajas Juan Gabriel Albertinazzi, Daniel Díaz, Bruno Di Bello y Héctor Rueda que se volvió a desgarrar. Por eso debió recurrir el entrenador Pablo Castro a jugadores que no formaron parte de la pretemporada y que integran la lista de los que se subieron al colectivo, tales los casos de Cristóbal Valbuena de buena presentación y debut ante Cipolletti, y el retorno de Carlos Esteves y Ariel Axel Páez.

Su rival viene de conseguir una victoria importante de visitante ante Costa Brava de General Pico en el norte de La Pampa por 1 a 0.