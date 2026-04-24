El piloto neuquino Lautaro De la Iglesia iniciará este fin de semana su esperado debut en el Campeonato Italiano de Gran Turismo (CIGT). Participará de la primera fecha del certamen en el mítico circuito de Imola. Es una nueva etapa de su carrera, que cuenta con el acompañamiento del Gobierno de la Provincia del Neuquén.

De la Iglesia descubrió el CIGT durante 2025 cuando realizó un ensayo con el R8 de Audi Sport Italia. Tras no iniciar la temporada 2026 de Turismo Carretera, apostó por la categoría italiana y selló su incorporación al equipo Imperiale Racing, donde estará a bordo de un Lamborghini.

“Imola es un circuito muy lindo que no conocía y que, por supuesto, tiene mucha mística para nosotros los pilotos sudamericanos por lo que significó Ayrton Senna”, contó el neuquino en las horas previas al debut. De la Iglesia se mostró muy feliz por la chance de competir en el “viejo continente” y aseguró: “vamos a tomar esta oportunidad con mucha responsabilidad, es todo nuevo para mí y hay mucho trabajo para adelante así que espero estar a la altura de la circunstancia”.

En relación con el equipo Imperiale Racing, comentó que “me hicieron sentir muy cómodo, a pesar de la poca experiencia con estos autos y eso para un debutante es muy importante”. El piloto, que en esta primera temporada correrá con un Lamborghini, tendrá su debut el sábado en el certamen Sprint, mientras que el torneo Endurance arrancará el 10 de mayo en Misano.

Habrá más argentinos el fin de semana, además de Lautaro de la Iglesia, se presentará Luciano Martínez a bordo de un Porsche en la categorí Sprint por segundo año consecutivo corriendo en Europa.

La actividad iniciará este sábado con la instancia de clasificación a las 4.10 y se extenderá hasta las 04:45. En tanto, la Carrera 1 (50 minutos + 1 vuelta) será desde las 10, mientras que el domingo la Carrera 2 (50 minutos + 1 vuelta) se realizará desde las 9, todos los horarios son argentinos.

La acción del neuquino Lautaro de la Iglesia se podrá seguir a través de la plataforma de youyube

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