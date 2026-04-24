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SAN MARTÍN DE LOS ANDES

Sábado y domingo se correrá la segunda fecha del Campeonato Sur de Motocross en el circuito Manzano Brujo

La competencia se disputará este fin de semana con entrada libre y gratuita. 

Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Viernes, 24 de abril de 2026 a las 16:03
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El Circuito Manzano Brujo de San Martín de los Andes será escenario de la segunda fecha del Campeonato Sur de la República de Motocross

El Circuito Manzano Brujo de San Martín de los Andes será escenario de la segunda fecha del Campeonato Sur de la República de Motocross este sábado 25 y domingo 26 de abril, con entrada libre y gratuita para todo el público.

La actividad del sábado comenzará a las 13 con los entrenamientos clasificatorios. Se desarrollarán siete tandas correspondientes a las categorías Escuelita, Enduristas Promoc, 50/65, 85cc/FMX, Master ABC, Junior 125 y MX 1 2 Intermedia. Cada categoría contará con 20 minutos de entrenamiento libre y 17 minutos de clasificación.

El domingo, en tanto, la jornada iniciará a las 9.30 con los entrenamientos previos a las carreras. El formato contempla dos mangas por categoría. La Escuelita competirá con 10 minutos por manga; Enduristas Promoc y 50/65 lo harán con mangas de 9+2 y 7+2 minutos respectivamente.

Las categorías 85cc/FMX, Master ABC y Junior 125 disputarán mangas de 10+2 minutos, mientras que la categoría MX 1 2 Intermedia cerrará la jornada a las 16:02 con mangas de 13+2 minutos. 

Desde la organización confirmaron que el ingreso al predio será libre y gratuito durante ambas jornadas, lo que permitirá a vecinos y visitantes disfrutar del espectáculo del motocross sin costo.

El circuito de Manzano Brujo

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