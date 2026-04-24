El Circuito Manzano Brujo de San Martín de los Andes será escenario de la segunda fecha del Campeonato Sur de la República de Motocross este sábado 25 y domingo 26 de abril, con entrada libre y gratuita para todo el público.

La actividad del sábado comenzará a las 13 con los entrenamientos clasificatorios. Se desarrollarán siete tandas correspondientes a las categorías Escuelita, Enduristas Promoc, 50/65, 85cc/FMX, Master ABC, Junior 125 y MX 1 2 Intermedia. Cada categoría contará con 20 minutos de entrenamiento libre y 17 minutos de clasificación.

El domingo, en tanto, la jornada iniciará a las 9.30 con los entrenamientos previos a las carreras. El formato contempla dos mangas por categoría. La Escuelita competirá con 10 minutos por manga; Enduristas Promoc y 50/65 lo harán con mangas de 9+2 y 7+2 minutos respectivamente.

Las categorías 85cc/FMX, Master ABC y Junior 125 disputarán mangas de 10+2 minutos, mientras que la categoría MX 1 2 Intermedia cerrará la jornada a las 16:02 con mangas de 13+2 minutos.

Desde la organización confirmaron que el ingreso al predio será libre y gratuito durante ambas jornadas, lo que permitirá a vecinos y visitantes disfrutar del espectáculo del motocross sin costo.