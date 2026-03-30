Un penal convertido en la última jugada del partido por el centro/apertura Mateo Köhler, le dio a Sociedad Sportiva de Bahía Blanca la victoria ante Neuquén Rugby Club por 25 a 24 y la vuelta al Torneo del Interior B de rugby. Fue en una de las reválidas que se disputaron este fin de semana en distintos puntos del país y que otorgaron -a un partido- plaza directa para el segundo escalón de la competencia más federal de clubes. La victoria le permitió volver al certamen que no jugaban desde 2023. Además, el triunfo también metió a Las Palomas en el Regional Pampeano A de este año.

El representante bahiense tuvo una tarde muy difícil en esta final ante los neuquinos, básicamente por una suma de errores (traducidos a penales en contra) y algunas tomas de decisiones que lo llevaron a no disponer de la pelota. Así la visita escaló en el marcador 15 a 0 a los 20 minutos y jugó con esa diferencia gran parte del encuentro, apoyado también en un tackle sólido y efectivo. Inclusive, Neuquén RC pasó al frente a los 79 minutos. con un penal anotado por el wing/apertura Tomás Amusategui, para el 24 a 22 parcial para los Azules.

Fotos: Emilia Maineri-La Nueva.

En la reanudación, tras una mala salida del Blanco desde mitad de cancha, Neuquén RC no aprovechó el scrum a favor en esa zona del campo porque Sportiva lo mandó para atrás. La visita perdió la pelota ante la presión defensiva, el local posicionó su línea de ataque y el árbitro Esteban Baeck (URBA) vio offside de la marca, surgiendo así el penal que facturó Köhler, con pegada de derecha. Lógicamente, antes hubo una remontada clave por tries de Patricio Cantalejos, Luca Loiacono y, sobre todo, Facundo Ferrandez. Los puntos con el pie también fueron decisivos: una conversión de Patricio Cantalejos, un penal de Felipe Serrat y una conversión y un penal de Mateo Köhler.

Neuquén Rugby Club abrió el marcador con tries de Juan Ignacio Gutiérrez, y de Camilo Barroso (16m.), mientras que Tomás Amusategui aportó 4 penales y una conversión. Partido en el que después de la movilidad con la que jugó el elenco neuquino en el primer tiempo -con el ritmo que le dio su pareja de medios y abriendo la cancha-, Sportiva logró acomodarse y comenzar a proponer y descontar.

En principio el scrum blanco sufrió las mañas del rival, pero lo fue acomodando y terminó dominando en el complemento. Le hicieron bien los cambios, aunque sufrió la baja prematura por tirón de su octavo Tomás Inchausti.

Fotos: Emilia Maineri-La Nueva.

La batalla física por la pelota en el piso también pasó factura en medio de la adrenalina y ansiedad. Los locales recibieron 3 amarillas, mientras que la visita tuvo 4. Cuando parecía que Neuquén RC se iba con la victoria y la clasificación, el dueño de casa pudo finalmente enfriar la cabeza y cambió la historia.