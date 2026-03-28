Se definen los boletos al Torneo Del interior B 2026 de Rugby. Neuquén RC va por el gran objetivo de meterse en la competencia nacional, cuando visite este sábado desde las 16hs a Sportiva en Bahía Blanca.

El campeón del Regional Patagónico del 2025, se medirá ante el 4to de la región pampeana, extrañamente como visitante. El Azul busca el gran objetivo de volver a la competencia fuerte luego de varios años de ausencia post salida del Rugby de Cuyo.

Para el equipo que dirige Miguel Dobló, será “coronar un proceso de tres años” en el caso de conseguir el boleto al TDI, y al mismo tiempo volver abrir los caminos para el Rugby de la Patagonia, “Trabajamos mucho para recuperar una plaza al TDI” dijo a Grito Sagrado.

El Azul llega como un equipo más maduro, no solo en lo deportivo sino en lo mental, “Será un juego muy duro, con intensiones similares, dinámicas. Planteamos bien el partido, lo trabajamos muchísimo. Tenemos un equipo maduro y se trabajó para que el resultado sea positivo”, agregando además que “trabajamos lo emotivo y anímico, porque no es solo importante para el club, sino para todo el rugby del Valle y la patagónica, ya que si ganamos conseguimos la plaza además de la reválida”.

Además de la reválida entre Sportiva de Bahía Blanca vs Neuquén, se jugarán los cotejos: Cardenales RC vs Taraguy RC; Jockey Club de Tucumán ante Universidad de San Juan, y Tigres RC vs Jockey Club de Venado Tuerto.