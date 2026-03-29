El circuito de La Barda del Motocross Club Neuquén tuvo un gran comienzo de temporada con la realización de la primera fecha del Campeonato Sur de la República. Con más de 170 motos en pista, una jornada soleada y una muy buena presencia de público, el certamen comenzó de la mejor manera, con un fin de semana cargado de actividad y grandes competencias en cada una de las categorías.

La programación se puso en marcha el sábado con los entrenamientos y las clasificaciones, mientras que el domingo se llevó adelante el entrenamiento único y luego las dos mangas de carrera, que dejaron muy buen nivel en pista y un espectáculo destacado para todos los presentes. La fecha reunió a pilotos de distintos puntos de la región y volvió a mostrar el crecimiento del motocross en el sur argentino, en un escenario que además sirvió como una excelente antesala de un evento de jerarquía nacional.

En MX1, el gran protagonista del fin de semana fue Lucas Sendon, quien se quedó con la victoria, marcando un retorno destacado a la categoría. Lo escoltaron Agustín Carrasco y Nahuel Kriger.

En MX2, los tres primeros fueron Felipe Cruz, Ulises Jeremías Cárdenas y Franco Stremel. En MX Intermedia, se ubicaron en los primeros lugares Miguel Matthews, Paul Olmos y Joaquín Sancho.

En Master A, el triunfo fue para Matías Sacne, seguido por Tino Paravano y Matías Blanc. En Master B, los tres primeros puestos fueron para Kevin Echeveste, Gerardo Ríos y Javi Venialgo. En Master C, el podio quedó integrado por Marcelo G. Giménez, Diego Ferreyro y Horacio Nader.

En MX 125cc, el ganador fue Felipe Cruz, escoltado por Franco Stremel y Máximo García. En MX Junior, se impuso Lucas Aronica, seguido por Facundo Macías y Eduardo Pizarro.

En las categorías menores, en MX 50cc ganó Genaro Barroso, con Gael Aspra en el segundo lugar y Giovani Pizarro en el tercero. En MX 65cc, el podio estuvo compuesto por Santino Chirino, Martiniano Zanotti y Josefina Zanotti.

En MX Principiante, los tres primeros fueron Nahuel Bagli, Gonzalo Monzalve e Ignacio Monedero. En MX 85, el triunfo fue para Gonzalo Parra, seguido por Lorenzo Osses y Tobías Ferreyra. En MX 85 B, los puestos de podio fueron para José Venialgo, Valentino Betancur y Tadeo Indaco.

En FMX, el podio quedó conformado por Abril Lucía Lacourza, Agostina Monsalve y Nicole Mussi. Además, en MX Endurista, se ubicaron en los tres primeros puestos Agustín Garnier, Segura Nadin y Pedro Molina.

De esta manera, el Motocross Club Neuquén abrió con éxito una nueva temporada del Campeonato Sur de la República, en un fin de semana que combinó gran cantidad de participantes, buen nivel deportivo y una importante respuesta del público. Esta fecha también funcionó como la previa del Campeonato Argentino de Motocross, que tendrá su primera presentación los días 11 y 12 de abril, nuevamente en el circuito La Barda, en Neuquén.