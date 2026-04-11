Se disputa en Paraguay el campeonato Sudamericano Sub 17 clasificatorio al Mundial de la categoría que se jugará en noviembre. Por el Grupo B, Brasil superó a Argentina por 3-0 logrando la clasificación. En el final del juego, cargadas de un lado, reacción del otro, provocaron disturbios entre ambos planteles.

Con goles de Riquelme Henrique x2. Y Eduardo Coceicao, el equipo que dirige Rafael Paiva superó a Argentina por 3-0 y no solo se quedó con el liderazgo del Grupo B, sino que sacó boleto a semifinales de la competencia y al mundial de la categoría.

La tensión inició apenas llegó el pitazo final del juego por parte del local Ojeda, cuando varios jugadores de la verdeamarela festejaron de forma desmedida y en todo de cargada, provocando la reacción de varios jugadores del plantel que dirige Diego Placente.

Hubo empujadas, más cargadas e insultos entre ambos lados, siendo los equipos separados por sus respetivos cuerpos técnicos, manteniendo el clima tenso por varios minutos, exponiéndose ambos elencos a sanciones individuales.

En lo deportivo, Brasil logró uno de los 7 boletos al mundo que se juega en noviembre. Quedó puntero del grupo con 9 unidades, cerrando la fase regular el domingo ante Venezuela (4).

Argentina quedó con 6, luego de los triunfos previos ante Venezuela y Perú. También el domingo cierra el grupo ante Bolivia (4puntos), con quien define el boleto a las semifinales y el pasaje al mundial en el estadio CARFEM de Ypané desde las 17hs.

Los cuatro semifinalistas lograrán la clasificación a la gran cita, mientras que el 3ro y 4to de cada grupo jugarán por el 5to al 7mo puesto, donde estarán en juegos las plazas restantes.