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Sábado 11 de Abril, Neuquén, Argentina
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Sudamericano Sub17

Derrota dura y final caliente: Argentina cayó ante Brasil y hubo incidentes

Por la fase de grupos de la competencia clasificatoria al mundial, la verdeamarela se impuso al albiceleste, pero el juego no terminó de la mejor manera.

Por Pablo Chagumil

Redactor de sección Deportes de Mejor Informado e integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Sabado, 11 de abril de 2026 a las 12:25
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Argentina irá por la clasifiación al mundial el domingo ante Bolivia.

Se disputa en Paraguay el campeonato Sudamericano Sub 17 clasificatorio al Mundial  de la categoría que se jugará en noviembre. Por el Grupo B, Brasil superó a Argentina por 3-0  logrando la clasificación. En el final del juego, cargadas de un lado, reacción del otro, provocaron disturbios entre ambos planteles.

Con goles de Riquelme Henrique x2. Y Eduardo Coceicao, el equipo que dirige Rafael Paiva superó a Argentina por 3-0 y no solo se quedó con el liderazgo del Grupo B, sino que sacó boleto a semifinales de la competencia y al mundial de la categoría.

La tensión inició apenas llegó el pitazo final del juego por parte del local Ojeda, cuando varios jugadores de la verdeamarela festejaron de forma desmedida y en todo de cargada, provocando la reacción de varios jugadores del plantel que dirige Diego Placente.

Hubo empujadas, más cargadas e insultos entre ambos lados, siendo los equipos separados por sus respetivos cuerpos técnicos, manteniendo el clima tenso por varios minutos, exponiéndose ambos elencos a sanciones individuales.

En lo deportivo, Brasil logró uno de los 7 boletos al mundo que se juega en noviembre. Quedó puntero del grupo con 9 unidades, cerrando la fase regular el domingo ante Venezuela (4).

Argentina quedó con 6, luego de los triunfos previos ante Venezuela y Perú. También el domingo cierra el grupo ante Bolivia (4puntos), con quien define el boleto a las semifinales y el pasaje al mundial en el estadio CARFEM de Ypané desde las 17hs.

Los cuatro semifinalistas lograrán la clasificación a la gran cita, mientras que el 3ro y 4to de cada grupo jugarán por el 5to al 7mo puesto, donde estarán en juegos las plazas restantes.

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