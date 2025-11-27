Portugal escribió una página inolvidable en el fútbol juvenil al consagrarse campeón del Mundial Sub-17 Qatar 2025 por primera vez en su historia. En una final cargada de tensión y jugada al límite, el seleccionado luso superó 1-0 a una valiente Austria en el Estadio Internacional Khalifa, cerrando un torneo que lo tuvo como protagonista desde la fase de grupos.

El único gol de la tarde llegó en la primera parte y llevó la firma de Anisio Cabral, el delantero que se convirtió en la gran figura portuguesa. Tras una jugada colectiva precisa, el atacante apareció en el corazón del área para empujar la pelota y anotar su séptimo tanto en el certamen, quedando apenas por detrás de Johannes Moser en la tabla de goleadores.

La final no dio respiro. Austria, que disputó la primera definición mundialista de su historia en cualquier categoría, mostró carácter y ambición para ir en busca del empate. Primero lo tuvo Hasan Deshishku con un disparo de tiro libre que exigió una atajada espectacular de Romario Cunha, y sobre el cierre Daniel Frauscher hizo temblar el arco portugués con un remate que pegó en el poste a falta de cinco minutos.

El arquero Cunha fue determinante en los momentos más calientes del partido: salvó dos ocasiones claras y sostuvo la mínima diferencia ante el empuje austriaco, que fue abrumador en el tramo final del encuentro.

Con el pitazo final, Portugal desató un festejo histórico: el campeón de Europa Sub-17 trasladó su dominio al plano mundial y alcanzó un título que se le había negado durante décadas. Austria, pese al golpe, cerró una campaña memorable que la llevó a su primera final y a quedarse a un tiro del empate en la definición.

El Mundial Sub-17 2025 tuvo su día grande en Doha, y Portugal se llevó mucho más que un trofeo: se llevó un hito que quedará para siempre en su fútbol formativo.