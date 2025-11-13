¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Viernes 14 de Noviembre, Neuquén, Argentina
Duelo decisivo en Doha

Argentina enfrenta a México por un lugar en los cuartos del Mundial

El equipo de Diego Placente, que llega invicto y con puntaje ideal, se mide este viernes ante el Tri, que clasificó entre los últimos. El partido se jugará desde las 11.45 en la Aspire Zone de Doha.

Por Marcelo Figueroa
Viernes, 14 de noviembre de 2025 a las 00:00
La Selección Sub 17 ultima su preparación en Doha antes del duelo decisivo ante México, por un lugar en los octavos de final del Mundial de Qatar.

La Selección Argentina Sub 17 afrontará este viernes un nuevo desafío en el Mundial que se disputa en Qatar. Desde las 11.45, el equipo dirigido por Diego Placente se medirá ante México en los dieciseisavos de final, con la ilusión intacta y el sueño mundialista cada vez más firme.

La Albiceleste llega en un gran momento: fue la mejor primera de la fase de grupos, con tres triunfos en fila ante rivales de peso. Venció 3-2 a Bélgica, superó 1-0 a Túnez y cerró la etapa con una goleada histórica 7-0 frente a Fiyi, lo que la posicionó como una de las grandes candidatas al título.

México, en cambio, tuvo un recorrido más irregular. El conjunto dirigido por Carlos Cariño clasificó como el peor tercero tras una victoria ajustada frente a Costa de Marfil (1-0) y derrotas ante Corea del Sur (2-1) y Suiza (3-1). Pese a eso, el Tri intentará dar el golpe ante un rival que ya lo eliminó hace un mes en los cuartos del Mundial Sub 20.

El equipo argentino saldría al campo con: José Castelau; Misael Zalazar, Mateo Martínez, Matías Satas, Simón Escobar; Alejandro Tello, Gastón Bouhier; Jerónimo Gómez Mattar, Can Armando Güner; Thomás De Martis y Felipe Esquivel.

El encuentro se disputará en la Cancha 3 del complejo Aspire Zone de Doha, con transmisión de D Sports y TV Pública. El ganador enfrentará al vencedor del duelo entre Portugal y Bélgica.

