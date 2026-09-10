La Champions League puso primera y tuvo particulares presencias argentinas en Italia. Como goleó a Leipzig de Alemania 4 a 1 por la fecha debut en la fase de liga con el protagonismo de Nicolás Paz, una de las figuras del conjunto italiano, y Martín Demichelis, flamante entrenador del equipo alemán que sufrió hasta la definición del compatriota Máximo Perrone en el tiempo de descuento..

El encuentro se disputó en el estadio Giuseppe Sinigaglia, escenario que está de fiesta porque el Como afronta por primera vez una competencia europea. La UEFA aprobó el estadio después de una remodelación realizada en apenas 90 días y el club preparó una jornada histórica para sus hinchas, que disfrutaron de una noche que quedará marcada en la historia de la institución.

En ese marco, el croata Martín Baturina quedó en las crónicas de la ciudad al marcar el primer gol para el conjunto del Norte italiano a los 15 minutos.

La noche perfecta de los italianos se extendió a los 34, cuando el griego Anastasios Douvikas amplió la diferencia en una jugada de contra, con muchos espacios a favor del debutante en la competencia.

La fiesta italiana se extendió a los 8 minutos del complemento, con una jugada de área a área, aunque siempre contó con la complicidad de la poca respuesta defensiva del Leipzig del argentino Demichelis. La correcta definición de Diao prácticamente le aseguró la victoria al conjunto del Calcio.

Andrija Maksimović hace un poco más decorosa la derrota para el visitante con un gol a los 12 que apenas sirve para descontar. Un premio a la presión sobre la salida del Como que hace de la pelota al piso y la movilidad un estilo y contó con el yerro del argentino Nica Paz en una descarga de espaldas. Gran remate del croata desde afuera del área para el descuento.

Ya en tiempo de descuento, Como amplió la cuenta en los pies de Máximo Perrone, el argentino que saltó desde el banco de suplentes, aprovechando al máximo una gran asistencia al espacio de Paz para su correcta definición.

La previa

El conjunto dirigido por Cesc Fàbregas llega con confianza. Como consiguió dos victorias consecutivas en la Serie A y llega al estreno continental después de golear 4-1 al Genoa, en un partido en el que Nico Paz volvió a ser protagonista al marcar uno de los tantos. Antes de esa victoria, el equipo también había dado un golpe importante al derrotar 2-1 al Napoli.

La expectativa alrededor del debut es enorme. La dirigencia del Como incluso decidió convertir la jornada en una celebración para sus seguidores y el presidente Mirwan Suwarso cedió lugares VIP destinados originalmente a directivos para que algunos de los aficionados más veteranos pudieran presenciar desde las tribunas un momento inédito para el club.

Enfrente estará el Leipzig de Martín Demichelis, que tendrá su primera gran prueba internacional al frente del conjunto alemán. El equipo llega después de una derrota 3-1 frente al Werder Bremen en su última presentación de la Bundesliga, aunque anteriormente había conseguido una contundente victoria ante Borussia Mönchengladbach y también había avanzado en la primera ronda de la Copa.

El conjunto alemán, además, llega condicionado por varias bajas y deberá recomponerse para visitar un estadio que estará completamente volcado con el equipo local. Demichelis buscará aprovechar la experiencia internacional del Leipzig para evitar que la ilusión del Como se transforme en una sorpresa.

Probable formaciones:

Como; Jean Butez; Yan Couto, Trevoh Chalobah, Jacobo Ramón, Álex Valle; Lucas Da Cunha, Luis Milla; Martin Baturina, Nico Paz, Assane Diao; y Tasos Douvikas. El entrenador será Cesc Fàbregas.

Leipzig; Maarten Vandevoordt; Ridle Baku, Will Orban, Castello Lukeba, David Raum; Neil El Ayanoui, Nicolas Seiwald, Christopher Nkunku; Andrija Maksimovic, Marc Guiu y Antonio Nusa. El entrenador será Martin Demischelis