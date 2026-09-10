En busca de extender su buen presente, Roma empata 1-1 con Fenerbahçe en su debut en la Champions League por la primera fecha de la fase liga. La Loba, que tiene a Paulo Dybala y Matías Soulé de titulares, hace su reaparición en el máximo torneo de clubes a nivel europeo tras seis años de ausencia visitando a los turcos en el estadio Şükrü Saracoğlu de Estambul. El duelo es transmisión de Fox Sports y Disney+.

En un primer tiempo donde los turcos comenzaron mejor, de a poco Roma emparejó las acciones. Primero, mediante un remate de Dybala de derecha que Ederson tapó muy bien, pero minutos más tarde apareció la apertura del marcador. Bryan Cristante recibió a la altura de la medialuna sobre la derecha, apuntó y sacó un disparo raso que se le metió al arquero brasileño para el 1-0.

Formaciones

El elenco italiano cuenta desde el arranque con Paulo Dybala y Matías Soulé, que nuevamente comparten ataque. Por su parte, Santiago Castro, Nahuel Molina y Leonardo Balerdi esperan en el banco de suplentes.

Fenerbahçe: Ederson Moraes; Mert Müldür, Milan Skriniar, Nathan Aké, Archie Brown; N'Golo Kanté, Ismail Yüksek, Bartuğ Elmaz; Mason Greenwood, Kerem Aktürkoğlu y Vedat Muriqi. DT: Ismail Kartal.

Roma: Mile Svilar; Gianluca Mancini, Evan N'Dicka, Mario Hermoso; Devyne Rensch, Manu Koné, Bryan Cristante, Wesley; Matías Soulé, Paulo Dybala; Donyell Malen. DT: Gian Piero Gasperini.

TV: Fox Sports y Disney+.

Estadio: Şükrü Saracoğlu.

Árbitro: Jesús Gil Manzano (España).

La previa

El conjunto de la capital italiana se movió mucho en el mercado de pases y por ahora el inicio de temporada fue inmejorable, con tres victorias sobre tres partidos y la punta de la Serie A, la última ante Atalanta con un gol de Soulé y una asistencia de Dybala. A estos dos, ya consolidados, se le sumaron Castro, Molina y, a último momento, Balerdi, conformando una verdadera legión argentina que intentará aportar a que Roma vuelva a levantar un título, algo que no sucede desde la Conference League de 2021/2022.

La Roma vuelve a Champions tras seis años de ausencia. (Foto: Giuseppe Maffia)

Por su parte, del otro lado está un Fenerbahçe que ha hecho una gran inversión esta temporada para ser uno de los equipos que aspiren a los octavos de final de Champions. Los turcos superaron tres rondas de clasificación previas y también retornan a la fase final del torneo tras una ausencia de 18 años. Con Romelu Lukaku, Mason Greenwood y Nathan Aké como grandes incorporaciones en este mercado, los Canarios Amarillos pretenden un buen inicio ante su gente.