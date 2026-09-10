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UEFA Champions League

Con Dybala y Soulé titulares, la Roma empata con Fenerbahçe en la Champions League

El elenco italiano, que retorna luego de seis años de ausencia, se puso en ventaja pero los turcos empataron. Dybala y Soulé van de arranque, mientras que Castro, Molina y Balerdi son suplentes.

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Por Juan Sáber

Periodista deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado.
Jueves, 10 de septiembre de 2026 a las 14:29
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Soulé, titular en el triunfo parcial de Roma ante Fenerbahçe. (Foto: X @OfficialASRoma)

En busca de extender su buen presente, Roma empata 1-1 con Fenerbahçe en su debut en la Champions League por la primera fecha de la fase liga. La Loba, que tiene a Paulo Dybala Matías Soulé de titulares, hace su reaparición en el máximo torneo de clubes a nivel europeo tras seis años de ausencia visitando a los turcos en el estadio Şükrü Saracoğlu de Estambul. El duelo es transmisión de Fox Sports y Disney+.

En un primer tiempo donde los turcos comenzaron mejor, de a poco Roma emparejó las acciones. Primero, mediante un remate de Dybala de derecha que Ederson tapó muy bien, pero minutos más tarde apareció la apertura del marcador. Bryan Cristante recibió a la altura de la medialuna sobre la derecha, apuntó y sacó un disparo raso que se le metió al arquero brasileño para el 1-0.

Formaciones

El elenco italiano cuenta desde el arranque con Paulo Dybala Matías Soulé, que nuevamente comparten ataque. Por su parte, Santiago Castro, Nahuel Molina y Leonardo Balerdi esperan en el banco de suplentes.

Fenerbahçe: Ederson Moraes; Mert Müldür, Milan Skriniar, Nathan Aké, Archie Brown; N'Golo Kanté, Ismail Yüksek, Bartuğ Elmaz; Mason Greenwood, Kerem Aktürkoğlu y Vedat Muriqi. DT: Ismail Kartal.

Roma: Mile Svilar; Gianluca Mancini, Evan N'Dicka, Mario Hermoso; Devyne Rensch, Manu Koné, Bryan Cristante, Wesley; Matías Soulé, Paulo Dybala; Donyell Malen. DT: Gian Piero Gasperini.

TV: Fox Sports y Disney+.

Estadio: Şükrü Saracoğlu.

Árbitro: Jesús Gil Manzano (España).

La previa

El conjunto de la capital italiana se movió mucho en el mercado de pases y por ahora el inicio de temporada fue inmejorable, con tres victorias sobre tres partidos y la punta de la Serie A, la última ante Atalanta con un gol de Soulé y una asistencia de Dybala. A estos dos, ya consolidados, se le sumaron Castro, Molina y, a último momento, Balerdi, conformando una verdadera legión argentina que intentará aportar a que Roma vuelva a levantar un título, algo que no sucede desde la Conference League de 2021/2022.

La Roma vuelve a Champions tras seis años de ausencia. (Foto: Giuseppe Maffia)

Por su parte, del otro lado está un Fenerbahçe que ha hecho una gran inversión esta temporada para ser uno de los equipos que aspiren a los octavos de final de Champions. Los turcos superaron tres rondas de clasificación previas y también retornan a la fase final del torneo tras una ausencia de 18 años. Con Romelu Lukaku, Mason Greenwood y Nathan Aké como grandes incorporaciones en este mercado, los Canarios Amarillos pretenden un buen inicio ante su gente.

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