En lo que terminó siendo una previa marcada por el caos, el partido entre River y Sarmiento de Junín tuvo incidentes fuera de la cancha. En la previa del encuentro postergado correspondiente al Torneo Clausura, el ingreso de los cinco mil hinchas visitantes al estadio Eva Perón se volvió caótico, con un operativo de seguridad desbordado y momentos de suma tensión.

Según informó TyC Sports, el acceso a la tribuna destinada al público visitante colapsó y la Policía Bonaerense reprimió a los simpatizantes del Millonario minutos antes del inicio del encuentro. La convocatoria había sido importante: miles de hinchas de River viajaron hasta Junín para acompañar al equipo, pero una gran cantidad de ellos terminaron envueltos en un mar de complicaciones para entrar al Estadio Eva Perón, lo que terminó con gente cayéndose al piso mientras otros intentaban ingresar y personas pidiendo asistencia médica.

Para el partido se había dispuesto un operativo especial con unos 350 efectivos policiales y accesos diferenciados para ambas parcialidades. Las puertas del estadio estaban previstas para las 16.30, dos horas y media antes del comienzo del encuentro, a las 19. Más allá de los preparativos, no se pudo evitar el caos que envolvió la escena minutos antes del partido. Al menos, por el momento no se reportaron heridos de gravedad.