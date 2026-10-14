River Plate visitará este miércoles 14 de octubre a Sarmiento de Junín por el postergado de la fecha 11 del Torneo Clausura 2026, en un encuentro clave para las aspiraciones de ambos equipos. El partido se disputará desde las 19 en el estadio Eva Perón, con el arbitraje de Sebastián Zunino.

El Millonario buscará sumar fuera de casa para afirmarse en la pelea por la clasificación, mientras que el Verde intentará hacerse fuerte y seguir en su gran andar por el Grupo B.

El equipo de Núñez llega con mejores sensaciones en los numérico, luego sus últimos compromisos. Desde la llegada de Leonardo Ponzio, ganó cuatro de sus cinco partidos en el Clausura, una racha que alimenta sus expectativas de cara a este compromiso. Sin embargo, necesitará mantener la regularidad para llevarse los tres puntos. El triunfo en El Monumental el pasado fin de semana por 1-0 ante Estudiantes de Rio Cuarto, lo dejó a dos puntos de la zona de clasificación.

Con Ponzio, River ganó cuatro de sus últimos cinco partidos.

Marcha en la actualidad 9no con 16 puntos, dos menos que los que están clasificando. Para el cotejo de hoy, Ponzio mantendría la base que presentó el sábado en el Monumental. Las dudas pasan por los regresos de Aníbal Moreno y Thiago Almada, que podrían meterse en el once en lugar de Fausto Vera y Lautaro Pereyra.

Por su parte Sarmientos, está teniendo un buen andar en la competencia; cuarto con 19 puntos y a tres de los líderes Central, Belgrano y Argentinos, por lo que el triunfo lo deposita también en la cima.

Además, tiene el al goleador Junior Marabel, que suma ocho tantos en el campeonato y se ubica entre los máximos goleadores del torneo.

Junior Marabel, goleador con 8 tantos.

El historial es favorable para River, que ganó 12 veces, empataron en cuatro oportunidades, y en tres festejó Sarmientos. La última vez que el verde ganó de local, fue en el Metropolitano de 1982, cuando se impuso por 3-1. Desde entonces, el equipo de Núñez construyó una marcada superioridad en Junín.

Probables formaciones:

Sarmiento: Thyago Ayala; Santiago Salle, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Suárez; Julián Contrera, Cristian Zabala, Elián Giménez, Julián Mavilla; Jhon Rentería y Junior Marabel. DT: Facundo Sava.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña; Fausto Vera; Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi. DT: Leonardo Ponzio.

Datos del partido:

Hora: 19.00

Árbitro: Sebastián Zunino

VAR: José Carreras

Estadio: Eva Perón