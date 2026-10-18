La lesión de Emiliano “Dibu” Martínez, quien ayer fue operado de una fractura de mandíbula abrió un interrogante en la Selección Argentina y es quién ocupará el arco. Con la ausencia del actual arquero de Chelsea confirmada, Gerónimo Rulli aparece como el principal candidato para ocupar su lugar en los amistosos de noviembre, sin embargo hay otros dos guardametas que pueden disputarle ese lugar y hacer dudar a Lionel Scaloni.

El guardameta sustituto del Manchester City tiene experiencia reemplazando a Martínez en distintas oportunidades y fue quien ingresó en el tramo final de la goleada por 7-0 ante Burkina Faso, en el amistoso disputado a comienzos de octubre. Aunque no se desempeña como titular en los Citizens, su recorrido con la Albicelste y el conocimiento del cuerpo técnico lo posicionan como la alternativa más natural para custodiar el arco argentino.

Detrás de Rulli aparece otra alternativa fuerte como Juan Musso. El arquero del Atlético de Madrid cuenta con antecedentes en la Mayor y tuvo un buen tramo de temporada anterior reemplazando a Jan Oblak. Por su parte, Santiago Beltrán ganó protagonismo durante la temporada y forma parte de las opciones que puede evaluar el Scaloni. Otro de los que asoma es Walter Benítez, quien aunque tiene un sólo partido en 2024 ya fue convocado en otras oportunidades y atraviesa un buen presente en Crystal Palace.

Musso corre de atrás, pero también espera su chance con Argentina. (Foto: Getty)

La Selección Argentina jugará ante Uruguay el 13 de noviembre en La Bombonera y frente a Costa Rica el 17 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Sin Martínez, quien se estima que estará fuera de acción durante alrededor de un mes y medio por una fractura de maxilar, la convocatoria de Scaloni servirá para conocer quién tendrá la oportunidad de defender el arco de la Albiceleste y consolidarse como la alternativa principal de Dibu durante la última ventana internacional del año.