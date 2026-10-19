La noche de River Plate en Córdoba tuvo hinchas visitantes en el Mario Alberto Kempes y uno de los presentes fue nada menos que el mediocampista Enzo Pérez.

Confeso simpatizante del Millonario, el actual futbolista del Deportivo Maipú de Mendoza en la Primera Nacional se trasladó hasta la Docta y se metió en la popular.

La dirigencia del Pirata accedió a dejar su propia cancha en el barrio de Alberdi para provocar una gran recaudación y en el plano económico le salió muy bien, aunque no del mismo modo en la cuestión deportiva ya que se vio superado con claridad.

Pérez vistió de negro con indumentaria de River y gorra. Rápidamente fue identificado por sus pares y se convirtió en una verdadera atracción.

Muy predispuesto, accedió a fotos y mantuvo diálogos con las personas que quedaron ubicadas muy cerca de su posición.

Acompañado por familiares y amigos, el futbolista que disputó un Mundial con la Selección Argentina inmortalizó el momento con una historia en su propia red social.

La foto que posteó Enzo Pérez en su red social desde la popular de River Plate en el Estadio Mario Alberto Kempes.

Su presente profesional

Pérez, el actual jugador de Maipú, se presentó el sábado en cancha de Chacarita por la fecha 28 de la Primera Nacional en lo que fue derrota mendocina por 1 a 0.

Con este resultado, el conjunto cuuyano quedó octavo en la zona B y por el momento se mete en la instancia de clasificación para el Reducido que definirá un segundo ascenso a la Liga Profesional del 2027.