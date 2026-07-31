Un mes después del devastador terremoto que sacudió a Venezuela, Lucas Trejo logró poner en palabras tanto dolor y compartió una carta desgarradora tras la muerte de su esposa y sus dos hijos. El defensor argentino, que integraba el plantel de Marítimo de La Guaira cuando ocurrió la catástrofe, utilizó sus redes sociales para homenajear a su familia y recordar aquellos días marcados por la desesperación.

A través de su cuenta de Instagram, el cordobés de 38 años evocó el inicio de la tragedia con un estremecedor mensaje: "Hace un mes me tocaba vivir el peor momento de mi vida, lo único que me aterraba: perder a mi familia".

Fueron 72 horas de búsqueda que concluyeron dramáticamente con el hallazgo sin vida de su esposa Yanina Maranella y sus dos hijos Aaron y Ainhoa entre los escombros. "Me tocó buscar en un edificio derrumbado sabiendo que ya estaban sin vida. No había nada que me aterrara más en mi existencia. Pero decidí hacerlo desde la Fe, creyendo que podían estar vivos", describió el momento más duro que atravesó durante el operativo de rescate.

También explicó por qué eligió acompañar la publicación con una fotografía en la que aparecen rescatistas rezando. "Cuando comenzó el tercer día decidí juntarlos y orar por un milagro. Así elijo vivir, por fe, aún en las peores circunstancias", sostuvo.

Apenas se enteró de la peor de las noticias, Trejo debió ser sedado con una fuerte medicación, tal como reveló su hermana Karen en los medios. Una parte de su familia viajó desde Argentina para acompañarlo en el duelo.

En otro tramo de su mensaje, agradeció el apoyo recibido durante los días posteriores al desastre: "Gracias a todos los que estuvieron a mi lado. Cada uno de ustedes tienen nombres propios y me acuerdo muy bien de quienes fueron. Sin dudas Dios los envió para arroparme y sostenerme. Créanme que sin ustedes no hubiera podido soportar tanto dolor. Nunca me dejaron solo, nunca estuve solo, de verdad, gracias".

Antes de cerrar, el defensor destacó el legado espiritual que, según afirmó, continuará vigente pese a la pérdida: "Como familia nos sembramos en esa tierra para que las personas conozcan de Cristo. Hoy les puedo decir que la vida de ellos no va ser en vano. Lo que comenzamos junto a mi esposa Yanina y mis hijos Aaron y Ainhoa se va a continuar, porque el propósito de Dios en esa nación se va cumplir". Y expresó que volverá al país para intentar seguir con su vida y carrera: “Nos vemos pronto Venezuela”.

El terremoto, compuesto por dos fuertes sismos de magnitud 7.2 y 7.5, provocó al menos 164 muertes, miles de heridos y una gran cantidad de desaparecidos. La Guaira fue una de las zonas más afectadas, con numerosos edificios colapsados, incluido el que habitaba la familia del futbolista.

Al momento del desastre, Trejo estaba en Caracas para disputar un partido de la Copa Venezuela frente a Deportivo Miranda. El encuentro, previsto para esa jornada, fue suspendido debido a la emergencia generada por el movimiento sísmico.