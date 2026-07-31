En un evento que no tenía lugar hace casi una década en tierras neuquinas, la Selección Argentina de Vóley U19 se enfrentó a China U17 y fue derrota para Las Panteritas por 3 a 0 con parciales de 28 a 26, 31 a 29 y 25 a 22 para las asiáticas en el primero de los tres encuentros de preparación confirmados en el remodelado Ruca Che.

Las dirigidas por Nicolás Efrón apuntan al Torneo Sudamericano de la categoría, competencia continental que también permite sacar pasaje al Mundial y esta medida deportiva contra las asiáticas representa una gran prueba.

El estadio neuquino volverá a ser escenario del mismo duelo deportivo en el mediodía del viernes y concluirá la trilogía el sábado desde las 20, buscando darle rodaje a todas las jugadoras convocadas que se encuentran concentradas en la Patagonia.

Una gran ventana

La oportunidad fue bienvenida por el entrenador Efron, ex jugador de la Selección Mayor y hoy técnico de Las Panteritas, quien agradeció la invitación del Gobierno neuquino por ofrecer el Ruca Che para los duelos preparatorios. "Sabemos del gran esfuerzo que han hecho desde el ministerio y la Federación de Vóleibol y por eso nuestra intención, como lo hacemos en cada lugar al que nos invitan, siempre es tratar de dejar algo. Es nuestra intención que podamos encender una lucecita y dejarles a los entrenadores y profesores de educación física parte de nuestra experiencia.", dijo el DT.

El equipo de vóleibol femenino U19 de la Argentina se está preparando para el Sudamericano de la categoría, mientras que China jugará desde la semana próxima el Mundial U17 en Chile, por eso que se generó esta posibilidad. Así, Neuquén recibió un evento internacional de vóley luego de nueve años. En la última ocasión que Las Panteras visitaron a la capital neuquina fue en 2017, también con una gira amistosa.