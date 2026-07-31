El neuquino Nicolás Jara Lozano quedó a un paso de meterse en las semifinales del UTR Pro Tennis Tour 25K de Córdoba, luego de un comienzo ideal en la fase de grupos. A los 39 años, "El Colo" sigue mostrando su vigencia, ya que se impuso en sus tres cotejos disputados hasta el momento y llegará al último encuentro sin haber perdido ningún set.

Después de quedar libre en la primera jornada, la del día lunes, Jara Lozano debutó el martes con una sólida victoria por 6-3 y 6-2 frente al bahiense Andrés Medus, en 1 hora y 23 minutos. El partido se disputó bajo una tenue garúa y el neuquino mostró un gran nivel ante el joven de 21 años, que actualmente representa a la Universidad de Carolina del Norte en Charlotte (Estados Unidos).

El segundo partido se jugó el miércoles ante el boliviano Santiago Lora, de 18 años y se llevó la victoria con autoridad y en forma categórica en el segundo set por 6-4 y 6-1, en un encuentro que se extendió durante 1 hora y 35 minutos.

El duelo más exigente fue el de este jueves, frente al tandilense Santiago Franchini de 25 años. En el primer set, el neuquino perdió su servicio en el cuarto game, pero reaccionó rápidamente y recuperó el quiebre para igualar 3-3. Más adelante volvió a quedar en desventaja cuando Franchini se colocó 5-4 y sacó para cerrar el parcial. Sin embargo, Jara Lozano levantó dos set points, quebró y terminó quedándose con la primera manga por 7-5.

La segunda parte del encuentro mantuvo la paridad. Ninguno logró sacar diferencias hasta el décimo game, cuando el exprimentado jugador volvió a responder en un momento clave: remontó un 15-40, consiguió el quiebre decisivo y selló el triunfo por 7-5 y 6-4 en 2 horas y 19 minutos.

Con este resultado, quedó muy cerca de las semifinales por el título. Este viernes se medirá con el cordobés Juan Ignacio Gallego (19 años), oriundo de la cordobesa localidad de Río Segundo, que viene de derrotar a Lora y llega con un récord de 2-1. Un triunfo del "Colo" le asegurará el primer puesto del grupo D y la clasificación al cuadro de semifinales por los puestos del primero al cuarto lugar. En caso de una derrota, terminará segundo y disputará la definición por los lugares del quinto al octavo.

El partido de Lozano Jara se podrá seguir en el streaming https://www.utrprotennis.tv/en-int/livestream/jara-lozano-nicolas-vs-gallego-juan-ignacio/2206694