Uno de los resultados de la jornada en la Copa Sudamericana fue sin dudas el batacazo de Cienciano ante Atlético Mineiro. Pero más allá del 1-0 del conjunto peruano, lo que destacó fue la explosiva conferencia de prensa de Horacio Melgarejo, su entrenador, que fue muy duro con las preguntas del periodismo. El entrenador de 52 años se despachó con varias respuestas decalificadoras hacia los presentes, a los que acusó de querer que su equipo pierda.

La victoria de Cienciano, que jugó media hora con un hombre de más, frente al favorito a llevarse el grupo generó inesperados cuestionamientos y el DT argentino de 52 años se mostró muy molesto ante las preguntas de los periodistas peruanos: "Se nota que nunca jugaste al fútbol, eso es verdad también. Jugamos contra un equipo que tiene un presupuesto que yo creo que uno o dos jugadores de ellos pagan no solamente al plantel nuestro sino a los empleados, al cocinero y a todos. Sé que algunas preguntitas vienen con un poquito de maldad", comenzó Melgarejo, retrucando la consulta de por qué su elenco no ganó por más goles.

Ante la reiteración de dicho cuestionamiento, el entrenador interrumpió a un periodista que estaba a punto de preguntar algo similar. "Otro, otro... la siguiente pregunta o me paro y me voy". En el medio, aprovechó a felicitar a uno "por las palabras que me dijiste en Andahuaylas", pero rápidamente volvió a levantar la guardia. "Acá parece que son todos de Mineiro, o de Garcilaso, o de Cusco".

Por último, ante una consulta similar, volvió a arremeter contra el periodismo: "Los jugadores son humanos, también se equivocan y están cansados. El arquero de ellos también trabaja... Yo creo que ustedes, como nosotros nos vestimos de rojo, piensan que somos el Liverpool", expresó, para luego terminar con el golpe de nocaut: "Cada vez me sorprende más, para mal por supuesto, porque hacen cada pregunta bol... Qué malos que son eh, mirá que yo soy malo como entrenador pero ustedes dejan mucho que desear".

Tras su felicidad por la victoria, Melgarejo le tiró con todo al periodismo en la rueda de prensa.

El Cienciano se impuso por 1-0 con un tanto del argentino Neri Bandiera, y es puntero del Grupo B con 7 puntos pero los cuestionamientos al elenco cusqueño por no marcar más goles con un hombre de más desbordaron a Melgarejo, que se llevó todos los flashes y se hizo viral con una conferencia de prensa que sigue dando qué hablar.