Mientras la temporada todavía está en juego, en River Plate ya piensan en lo que viene. Y el mercado empieza a moverse con un nombre fuerte sobre la mesa: Nicolás Domínguez. El mediocampista, actualmente en Nottingham Forest, es uno de los apuntados por Eduardo Coudet para reforzar el plantel en la próxima ventana.

El pedido no es casual. El entrenador busca un volante mixto, con despliegue, presencia y capacidad para adaptarse a distintos roles en la mitad de la cancha. Domínguez encaja perfecto en ese perfil. Ya lo había seguido en otros mercados y ahora vuelve a la carga con la intención de sumar jerarquía a un plantel que, si bien responde, no fue armado íntegramente bajo su mirada.

Desde Núñez ya hubo contactos con el entorno del jugador para conocer su situación y las condiciones de una posible negociación. Por ahora no hay oferta formal, pero el interés es concreto y en los próximos días podría avanzar si las condiciones lo permiten.

El volante de 27 años atraviesa un buen presente en el fútbol inglés. Con continuidad en el Nottingham Forest, fue parte importante de un equipo que logró sostener la categoría y que además se metió en instancias decisivas a nivel europeo. Su rendimiento, sumado a su experiencia internacional, lo posiciona como una pieza codiciada.

Formado en Vélez Sarsfield, Domínguez dio el salto a Europa en 2020 para jugar en el Bologna italiano, donde consolidó su crecimiento. En 2023 llegó a la Premier League y firmó contrato hasta 2028, lo que anticipa que cualquier negociación no será sencilla.

Además, su recorrido incluye un paso por la Selección Argentina, con la que fue campeón en la Copa América 2021, sumando un respaldo importante a su trayectoria.

En River lo tienen claro: si quieren dar un salto de calidad para pelear en todos los frentes, necesitan nombres de peso. Y Domínguez aparece como una de las prioridades. El mercado recién empieza, pero en Núñez ya pisan fuerte.