La despedida de Lionel Messi trascendió las fronteras argentinas y fue seguida con atención por los principales medios deportivos y generalistas del mundo. La emoción del público, los fuegos artificiales, las lágrimas y el homenaje a una de las máximas figuras de la historia del fútbol fueron algunos de los elementos que marcaron las coberturas internacionales.

En España, el diario AS resumió la jornada con dos palabras contundentes: “¡Inolvidable Messi!”. Por su parte, ABC puso el foco en la emoción del último partido y tituló: “Messi se despide de la selección en Buenos Aires entre fuegos artificiales y lágrimas con el himno”.

La repercusión también fue enorme en Italia. Corriere dello Sport describió el cierre de una era con una frase que sintetizó la actuación del capitán argentino: “Leo Messi, fue bellísimo: un gol, dos asistencias, un palo y muchos escalofríos. Así el rey le dijo adiós a la Argentina”. En Francia, L’Équipe eligió destacar el sentimiento generado por la despedida y habló de “Emoción y tristeza en el país por la retirada internacional de Messi”.

En Alemania, Bild calificó el momento como “La despedida de cuento de hadas de Messi”, mientras que en Brasil UOL destacó el protagonismo del capitán argentino bajo el título “Messi llora, lidera a Argentina y se despide con victoria, gol y asistencias”. Desde México, El Universal definió como “De película” el gol de Messi durante su emotiva despedida con la Selección.

La prensa española también tuvo palabras especiales para el último partido del rosarino. Marca cerró su cobertura con una frase que resume el impacto de su trayectoria: “El mejor hasta el último día”. En Barcelona, la ciudad que marcó buena parte de su carrera profesional, Sport definió la noche en Buenos Aires como “el último baile de Leo con Argentina”.

Con el homenaje en el estadio y el reconocimiento de los medios internacionales, Messi cerró una etapa histórica con la camiseta argentina. El fútbol de selecciones despide a una de sus máximas figuras, pero su legado queda marcado por títulos, récords, goles y una relación única con la camiseta de la Selección.