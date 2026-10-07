En el tradicional saludo de capitanes previo al partido en la noche de su despedida, Lionel Messi recibió varios regalos por parte del plantel de Benín. El referente del conjunto africano, Sessi D'Almeida, le otorgó una carta escrita por todo el plantel, una rosa y un símbolo particular del pais: la estatua de una Amazona de Dahomey, una unidad militar de élite que representa la lucha contra la ocupación francesa durante el siglo XIX.

Específicamente, la estatua es una réplica de una histórica escultura que se encuentra en Cotonú, la capital económica del país. La escultura original tiene 30 metros de altura y pesa unas 150 toneladas. Está ubicada en la Explanada de las Amazonas, en Cotonú, y fue construida con una estructura metálica revestida en bronce Según la periodista Mercedes Ninci, le será entregada para su mujer, Antonela Roccuzzo para que "cuide al rey".

Una Amazona de Dahomey es una guerrera del antiguo Reino de Dahomey, un Estado africano que existió aproximadamente entre los siglos XVII y XIX en la zona que hoy corresponde a Benín. Eran una unidad militar compuesta exclusivamente por mujeres que lucharon en defensa del reino contra la ocupación de Francia. Eran un cuerpo militar real, conocido en fon por el nombre Agojie. Los franceses se enfrentaron a las fuerzas de Dahomey durante las guerras que terminaron con la conquista del reino en 1894, pero a pesar de eso las mujeres quedaron como un símbolo indeleble de la cultura beninesa.