Defensa y Justicia volvió a sonreír en el Torneo Clausura. En un partido que tuvo emociones, goles y un final cargado de tensión, el Halcón se hizo fuerte en Florencio Varela, superó 2-1 a Deportivo Riestra y consiguió tres puntos importantes para empezar a acomodarse en el campeonato.

El equipo dirigido por Julio Vaccari salió decidido a imponer condiciones desde el comienzo y encontró rápidamente la ventaja. A los 22 minutos del primer tiempo, Juan Manuel Gutiérrez apareció para romper el cero y poner al conjunto local arriba en el marcador, luego de una buena jugada ofensiva que terminó con el festejo del público en el estadio Norberto Tomaghello.

Con la confianza del primer golpe, Defensa siguió buscando ampliar la diferencia y antes del descanso volvió a encontrar premio. David Barbona apareció para marcar el segundo tanto del encuentro y darle al Halcón una ventaja importante de cara al complemento.

Sin embargo, Riestra no bajó los brazos y mostró por qué había llegado entonado después de la goleada ante Boca en la primera fecha. El Malevo salió a buscar la reacción y encontró el descuento a los 72 minutos del segundo tiempo, cuando Tomás Leonel González ganó en las alturas y marcó de cabeza para dejar el partido 2-1.

A partir de ese momento, el encuentro ganó dramatismo. Defensa tuvo que retroceder algunos metros, defender la diferencia y aguantar los intentos de un Riestra que fue con todo en busca del empate. El conjunto visitante empujó hasta el final, pero el Halcón logró sostener la ventaja y terminó celebrando una victoria que vale mucho más que tres puntos.

El triunfo le permite a Defensa y Justicia recuperarse luego del empate ante Aldosivi en el debut y empezar a tomar confianza en el Torneo Clausura. Riestra, en tanto, no pudo repetir la contundente actuación que había tenido frente a Boca, aunque dejó una buena imagen por su capacidad de reacción y su búsqueda constante.

En Florencio Varela hubo un partido intenso, con dos equipos que mostraron sus armas y dejaron una certeza: el Clausura recién comienza, pero cada punto empieza a pesar.