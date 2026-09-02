En otra jornada complicada para los tenistas argentinos por la lluvia, Tomás Etcheverry se quedó con y Mariano Navone vieron demorados sus encuentros en el US Open. Los dos albicelestes, que afrontarán la segunda ronda del último Grand Slam de la temporada, tuvieron complicaciones por la lluvia en las canchas exteriores de Flushing Meadows: el Retu está arriba 6-3, 6-3 y 3-6 ante el inglés Jacob Fearnley luego de la reanudación de su duelo, en tanto que la Nave también espera por su duelo ante Matteo Berrettini.

El primero en salir a escena fue Etcheverry, que viene de ganarle al checo Vit Kopriva en el debut con un contundente 6-3, 6-4 y 6-0. El platense se quedó con un primer set en el que fue claramente superior. Tras un comienzo con quiebre y contra-quiebre, en el que el argentino no pudo sostener la ventaja que había conseguido en el game inicial, levantó su nivel, fue más agresivo que Fearnley y logró vulnerar su servicio en el quinto y el noveno juego para cerrar el set por 6-3.

Etcheverry superó a Fearnley para alcanzar la tercera ronda. (Foto: Getty)

En el segundo parcial, un rápido quiebre de Etcheverry lo puso en ventaja 2-0 y asentó su confianza. Más adelante, en el quinto game, llegó un nuevo quiebre pero tras ponerse 5-3 con su saque apareció la lluvia para suspender la acción. A la vuelta, el parate no pareció haber afectado al Retu, que sostuvo la diferencia para el 6-3.

No obstante, en el tercer set llegaron las complicaciones. El encuentro fue mucho más parejo, con los dos manteniendo su servicio hasta el séptimo game donde Fearnley sorprendió y consiguió quebrar tras una larga lucha, que también tuvo que dar en el siguiente juego para sostener su saque. Con ese trabajo realizado, el británico cerró el parcial con otro break redondeando el 6-3.

A pesar de ese mal paso, y de un complicado comienzo del cuarto set donde empezó 0-2 luego de ceder su saque, Etcheverry se estabilizó y retomó el control del encuentro: pasó de estar en desventaja a recuperar el quiebre comprometiendo los golpes del británico que continuó errando, perdió nuevamente su servicio y el argentino quedó a las puertas de la victoria que terminó alcanzando después de remontar dos break points del Fearnley, sellando el 6-3, 6-3, 3-6 y 6-3 que lo envía a tercera ronda e iguala su mejor actuación en un US Open.

Más tarde será el turno de Navone, quien se medirá con Berrettini, 43° del mundo, un jugador que llegó a ser 6 del ranking y en este año supo ser protagonista del pasado Roland Garros. La Nave ya sorprendió al eliminar al serbio Novak Djokovic en cinco sets, en un partido que marcará su carrera, pero quiere superar su mejor actuación en el US Open, donde nunca pasó de esta instancia de segunda ronda a la que llegó en 2024.