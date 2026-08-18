Después de lo que fue la dolorosa goleada ante Estudiantes en el clásico, Gimnasia La Plata está perdiendo 1-0 con Deportivo Riestra por los octavos de final de la Copa Argentina. En un duelo que se juega en el estadio Tito Tomaghello de Florencio Varela, el Malevo se puso en ventaja por el gol de Nicolás Benegas y le está dando un nuevo golpe al Lobo dejándolo en el camino. El encuentro es transmitido por TyC Sports.

Gimnasia 1-1 Riestra, los goles

En un partido donde los dos tuvieron solamente una ocasión durante el primer tiempo, Riestra llegó a la ventaja cerca del descanso. Luego de que le anularan un gol minutos antes, Nicolás Benegas le puso la cabeza a un muy buen centro desde la izquierda de Mariano Bracamonte para decretar el 1-0.

Sin embargo, el Lobo fue en busca del empate y lo consiguió antes de los diez minutos del complemento. Tras un centro de Nacho Fernández, una inteligente "dejadita" de Agustín Colazo encontró de frente a Mateo Seoane, que la colocó contra el palo derecho de Marino Arzamendia para restablecer la igualdad en Florencio Varela.

El tanto anulado a Benegas

Antes de la media hora de juego, Riestra había abierto el marcador, también por intermedio de Benegas. Sin embargo, intervino el VAR y tras minutos de revisión el árbitro Pablo Chavarría confirmó la anulación del tanto por un offside de Gabriel Obredor antes de asistir al delantero para el gol.

Formaciones

Gimnasia: Harlen Castillo; Alexis Steimbach, Germán Conti, Enzo Martínez y Pedro Silva Torrejón; Ignacio Miramón, Mateo Seoane, Nicolás Barros Schelotto; Nacho Fernández; Agustín Colazo y Agustín Auzmendi.

Deportivo Riestra: Marino Arzamendia; Ángel Stringa, Facundo Miño, Ignacio Gariglio, Rodrigo Gallo; Mariano Bracamonte, Nicolás Watson, Jonatan Goitía, Gabriel Obredor; Tomás González y Nicolás Benegas.

Estadio: Norberto Tomaghello (Defensa y Justicia).

Árbitro: Pablo Echavarría.