Los destrozos de sus hinchas en la final del Federal A le costaron caro a Cipolletti: pagó más de $6 millones

El Club Cipolletti desembolsó en las últimas horas 6.367.434 de pesos en concepto de resarcimiento económico a Sportivo Belgrano de San Francisco, tras recibir un reclamo formal por las roturas y daños ocasionados en el alambrado perimetral del Estadio Juan Pablo Francia. Los inconvenientes se registraron en el sector asignado a la parcialidad rionegrina durante la final del Torneo Federal A 2026.

El compromiso deportivo tuvo lugar el pasado domingo 25 de octubre en la localidad cordobesa, donde más de 4.000 simpatizantes del albinegro se movilizaron para presenciar el cruce decisivo por el ascenso frente a San Martín de Formosa.

Comunicado de la Subcomisión y llamado a la solidaridad del hincha

Frente a la erogación imprevista que afectó las arcas institucionales, la Subcomisión de Fútbol del club difundió un comunicado oficial en el que confirmó la cancelación total de la deuda y asumió la responsabilidad institucional correspondiente ante los pares cordobeses.

Con el objetivo de amortiguar el impacto financiero que representa esta erogación para las arcas de la entidad, las autoridades del fútbol albinegro pusieron a disposición una cuenta bancaria oficial para recibir aportes voluntarios de socios e hinchas. Quienes deseen colaborar para saldar los costos de la reparación pueden realizar sus transferencias a través del alias albinegro.cipo.

Comunicado de la subcomisión del fútbol del Club Cipolletti

El comunicado de la subcomisión de fútbol indicó que "informamos a nuestros socios, hinchas y simpatizantes que, tras el encuentro disputado en San Francisco, Córdoba, recibimos un reclamo económico por parte de Sportivo Belgrano, correspondiente a la reparación de un sector del alambrado perimetral del estadio. Desde nuestra institución se procedió al pago total de $6.367.434, reafirmando nuestro compromiso y responsabilidad institucional".

Y agrega la misiva que "quienes deseen colaborar para afrontar este gasto imprevisto podrán hacerlo a través de la cuenta oficial del Club. Alias:albinegro.cipo, Titular:Club Cipolletti.

Y finaliza remarcando que "porque a Cipo lo construimos entre todos. Ayer, hoy y siempre", llevando la firma de Marcelo Bastías, presidente Subcomisión de Fútbol Club Cipolletti.