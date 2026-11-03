La magia de Ronaldinho sigue intacta. A pesar de haberse alejado del fútbol profesional hace varios años, el brasileño continúa despertando admiración y su figura volvió a ser protagonista en Italia, donde su regreso a los terrenos de juego generó una verdadera revolución.







El ex jugador del Barcelona, PSG y Atletico Mineiro entre otros, participará de un encuentro con la camiseta del Ravenna FC frente al Forlì, previsto para el próximo domingo 15 de noviembre. La noticia despertó un enorme interés entre los aficionados, que buscan conseguir una entrada para volver a disfrutar de uno de los futbolistas más talentosos de su generación.







El estadio Bruno Benelli, donde se disputará el encuentro, cuenta con una capacidad para 4.943 espectadores. Sin embargo, se estima que solamente unas 1.500 localidades estarán disponibles para el público general, lo que incrementó todavía más la expectativa por el cotejo.

De esta manera, Ronaldinho vuelve a demostrar el impacto que conserva su nombre dentro del mundo del fútbol. Su talento, carisma y trayectoria siguen siendo un atractivo para los hinchas, incluso varios años después de su retiro del profesionalismo.