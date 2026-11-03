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Ronaldinho desató la locura por las entradas en su retorno al fútbol en Italia

La vuelta del astro brasileño a las canchas generó una enorme expectativa entre los fanáticos. Su participación en un partido del Ravenna provocó una gran demanda de localidades.

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Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Lunes, 02 de noviembre de 2026 a las 21:02
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Ronaldinho regresará al fútbol a los 46 años con el Ravenna de Italia

La magia de Ronaldinho sigue intacta. A pesar de haberse alejado del fútbol profesional hace varios años, el brasileño continúa despertando admiración y su figura volvió a ser protagonista en Italia, donde su regreso a los terrenos de juego generó una verdadera revolución.



El ex jugador del Barcelona, PSG y Atletico Mineiro entre otros, participará de un encuentro con la camiseta del Ravenna FC frente al Forlì, previsto para el próximo domingo 15 de noviembre. La noticia despertó un enorme interés entre los aficionados, que buscan conseguir una entrada para volver a disfrutar de uno de los futbolistas más talentosos de su generación.



El estadio Bruno Benelli, donde se disputará el encuentro, cuenta con una capacidad para 4.943 espectadores. Sin embargo, se estima que solamente unas 1.500 localidades estarán disponibles para el público general, lo que incrementó todavía más la expectativa por el cotejo.

De esta manera, Ronaldinho vuelve a demostrar el impacto que conserva su nombre dentro del mundo del fútbol. Su talento, carisma y trayectoria siguen siendo un atractivo para los hinchas, incluso varios años después de su retiro del profesionalismo.

 

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