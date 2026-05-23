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ENORME BRONCA

Destrozos y vandalismo en el autódromo de Rincón de los Sauces

El circuito del norte de la provincia sufrió un atentado, con roturas de cercos, portones de accesos y neumáticos de contención. No es la primera vez que ocurre

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Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Sabado, 23 de mayo de 2026 a las 20:59
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Atentado en el autódromo de Rincón de los Sauces

La Asociación Automovilística Rincón de los Sauces (A.A.R.D.L.S.) emitió un duro comunicado en las útimas horas, lamentando y comentando el atentado que sufrieron las instalaciones del autódromo local.

La nota manifestó que "toda nuestra Comisión Directiva, quiere expresar nuestra profunda consternación y repudio ante los graves destrozos sufridos" y agrega que "lamentablemente, no es la primera vez que somos blanco de estos ataques. En esta oportunidad, los daños fueron con total saña".

Luego se comentó los daños cerciorados y se indicó que "hubo destrucción de los accesos, ya que arrancaron por completo el portón de la entrada principal y rompieron las tranqueras. Daños perimetrales, hugo cortes intencionales en el alambrado y se atentó contra la seguridad del lugar y quedaron desordenas y rotas las cubiertas de contención del circuito".

Vandalismo Atentado en el autódromo de Rincón de los Sauces

Los dirigentes también se lamentaron al indicar que "detrás de este autódromo, reconocido como uno de los mejores de la provincia por su traza y su paisaje, hay meses de sacrificio, horas de trabajo a pulmón y mucha pasión de un grupo de personas que busca brindarle un espectáculo digno a toda la familia tuerca y a la comunidad de Rincón de los Sauces. Que destruyan todo esto por el simple hecho de hacer daño, genera una enorme impotencia".

Finalmente remarcaron que "queremos informar que ya se realizaron las denuncias y actuaciones policiales correspondientes. Se ha iniciado una investigación formal y estamos recabando datos de testigos, además de solicitar las cámaras de seguridad de las empresas linderas para identificar a los vándalos. No vamos a parar hasta que los responsables respondan por el daño causado.
El automovilismo en Rincón es de todos. Les pedimos a los vecinos que si vieron algo o tienen algún dato, nos lo hagan saber. A lo que se construye con esfuerzo, lo cuidamos entre todos".

Fuerte repudio por los destrozos en el autódromo de Rincón de los Sauces

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