La Asociación Automovilística Rincón de los Sauces (A.A.R.D.L.S.) emitió un duro comunicado en las útimas horas, lamentando y comentando el atentado que sufrieron las instalaciones del autódromo local.

La nota manifestó que "toda nuestra Comisión Directiva, quiere expresar nuestra profunda consternación y repudio ante los graves destrozos sufridos" y agrega que "lamentablemente, no es la primera vez que somos blanco de estos ataques. En esta oportunidad, los daños fueron con total saña".

Luego se comentó los daños cerciorados y se indicó que "hubo destrucción de los accesos, ya que arrancaron por completo el portón de la entrada principal y rompieron las tranqueras. Daños perimetrales, hugo cortes intencionales en el alambrado y se atentó contra la seguridad del lugar y quedaron desordenas y rotas las cubiertas de contención del circuito".

Vandalismo Atentado en el autódromo de Rincón de los Sauces

Finalmente remarcaron que "queremos informar que ya se realizaron las denuncias y actuaciones policiales correspondientes. Se ha iniciado una investigación formal y estamos recabando datos de testigos, además de solicitar las cámaras de seguridad de las empresas linderas para identificar a los vándalos. No vamos a parar hasta que los responsables respondan por el daño causado.

El automovilismo en Rincón es de todos. Les pedimos a los vecinos que si vieron algo o tienen algún dato, nos lo hagan saber. A lo que se construye con esfuerzo, lo cuidamos entre todos".