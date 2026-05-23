Boxeo en Aluminé: 10 combates y la visita de Omar Narváez

El boxeo regional vuelve a subirse al ring este sábado 23 en el Club Aluminé habrá 10 combates con púgiles de Neuquén y Rio Negro, donde además del atractivo de las peleas, dirá presente el ex campeón del mundo, el chubutense, Omar “Huracán” Narváez.

Con la organización de Más Producciones, el deporte de los puños se hace cita en una gran velada amateur en Aluminé, con púgiles de San Martín, Cutral Co, Junín de los Andes, Plottier, Zapala, Aluminé, y localidades de provincias vecinas como Trelew, Cipolletti y Villa Regina.

Dirá presente en esta oportunidad el excampeón mundial Omar “Huracán” Narváez, uno de los grandes boxeadores que dio el deporte argentino, campeón mundial de la categoría mosca y supermosca entre el año 2002 y 2014 con 28 defensas exitosas. El oriundo de Trelew además de su visita, dará sus vivencias para los nuevos boxeadores.

El excampeón confirmó su presencia en la velada boxística que se realizará este fin de semana en Aluminé y destacó la importancia de volver a generar espacios para el crecimiento del boxeo amateur en Neuquén. “Traigo tres chicos para pelear y más adelante la idea es venir a dar una masterclass, capacitar a entrenadores y acompañar a los amateurs”, señaló durante una entrevista en el programa Grito Sagrado por AM550.

Narváez explicó que actualmente recorre distintas provincias brindando clínicas, campus y capacitaciones vinculadas al boxeo moderno. “Estoy trabajando por todos lados. Hace poco estuve en Patagones, Viedma y ahora acá en Neuquén. Contento de que haya trabajo y de poder aportar experiencia”, afirmó.

El ex campeón mosca y supermosca también habló sobre la realidad actual del boxeo argentino y remarcó que existe “hambre de gloria” entre los jóvenes peleadores, aunque advirtió que muchas veces faltan estructura y acompañamiento profesional. “Hoy un boxeador necesita un equipo completo: preparador físico, psicólogo, nutricionista, kinesiólogo y médico deportólogo. Ya pasó el tiempo del entrenador que hacía todo”, sostuvo.

Entrevista a Omar Narváez en Grito Sagrado