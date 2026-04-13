A Cipolletti se le fueron dos puntos de La Visera, luego del 1 a 1 final contra Costa Brava por la 4ª fecha de la zona 3 en el Federal A que tiene a su rival y Juventud Unida Universitario como punteros transitorios.

Los pampeanos golpearon de entrada en otra tarde de poca convocatoria ($25 mil pesos una popular) con el gol de Jerónimo Gutiérrez a los 4 minutos.

Sin embargo, los dirigidos por Fabián Enriquez tuvieron reacción casi inmediata porque a los 17 lo empató el goleador Federico Acevedo para llevar tranquilidad en la soleada tarde.

Andrés Almirón, el rendidor mediocampista de Cipolletti.

Así, con las cosas como al principio, el juego se hizo enredado, de posesión repartida como la mayoría de los compromisos de la categoría y se dirigía a un descanso de refresco, para repasar ideas y mejor en ofensiva.

Pero Brandon Obregón se enredó en una jugada normal en mitad de cancha con el delantero Matías Rivas que en el retroceso fue contra el 10 del Albinegro al piso. El juez Jonathan Correa, a pocos metros de los hechos, no dudó y le mostró la tarjeta roja a ambos.

Los dos con 10

Con 20 protagonistas volvieron a la segunda mitad. Se suponía que los espacios favorecerían al juego, pero eso no fue así y el partido continuó enredado, con la visita cerca de llevarse un pleno.

Es que después de la media hora del complemento, Gutiérrez ganó de cabeza y marcó su segundo gol de la tarde. Por posición adelantada, la jugada fue anulada.

Todo se volvió aún más cuesta arriba para el dueño de casa a los 37 con la expulsión de su capitán Víctor Manchafico.

De esta manera y de cara su salida del sábado a las 16 en cancha del Deportivo Rincón, Cipo viajará sin los dos expulsados y el lesionado Matías Peralta.