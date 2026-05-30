Del niño que vestía los colores del Millonario al campeón del mundo que cumplirá su sueño de jugar en River

Nicolás Otamendi ya es oficialmente jugador de River. El experimentado defensor, que integrará el plantel de la Selección Argentina en el próximo Mundial, firmó contrato hasta diciembre de 2027 y cumplirá un deseo que, según él mismo reconoció, lo acompañó desde la infancia.

Tras concretar su llegada al club, Otamendi compartió en sus redes sociales una serie de fotografías de su niñez vistiendo la camiseta de River. Las imágenes reforzaron una historia que el propio futbolista había contado tiempo atrás, cuando aseguró que toda su familia era hincha del Millonario. Con esa publicación, dejó en claro que su vínculo sentimental con la institución de Núñez viene desde la cuna.

Nicolás Otamendi compartió fotos de su infancia vistiendo la camiseta del club.

Luego de superar la revisión médica, el defensor fue presentado oficialmente por el club y protagonizó un video difundido por River en el que expresó su emoción por concretar el esperado regreso al fútbol argentino.

A través de un comunicado en su sitio web, River confirmó la incorporación del zaguero central. “Este viernes 29 de mayo, el defensor selló su vínculo que lo unirá con el Club desde el 1° de julio de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2027. La firma del contrato se llevó a cabo junto con el presidente, Stefano Di Carlo, en el despacho presidencial de la Institución”, informó la entidad.

Tras años de expectativa, el experimentado central finalmente concretó su llegada a River.

Luego, en las redes sociales oficiales, el club compartió imágenes de la intimidad de la presentación y las primeras palabras de Otamendi como futbolista riverplatense.

“Como hincha de River es un sueño hecho realidad. No veo la hora de poder jugar en este estadio. Contentísimo de hoy poder estar con esta camiseta, que es la más hermosa. Mi familia es fanática de River, imaginate que me quedaba hasta tarde a mirar los partidos”, expresó.

Además, el campeón del mundo en Qatar 2022 dejó en claro cuáles serán sus objetivos en esta nueva etapa de su carrera. “Obviamente quiero ganar todo lo que se juegue porque este club te exige eso. Vengo a aportar lo mío para ayudar al equipo y competir para que el club siga siendo más grande todavía”, señaló.

“Lo soñé siempre, poder jugar representando a esta institución y disfrutar de lo que es la gente, el vestuario totalmente colmado. Vestir esta camiseta va a ser lo más hermoso que me va a pasar. Mi compromiso es venir para que el club sea más grande de lo que es. Esperemos que sea el inicio de algo muy hermoso”, agregó.

Otamendi arriba a Núñez después de cerrar una destacada etapa en Benfica. El defensor dejó el conjunto portugués en un alto nivel de rendimiento y, de hecho, desde el club intentaron convencerlo de continuar. Durante la temporada 2025-26 disputó 46 partidos, participó de manera directa en siete goles y conquistó la Supercopa de Portugal, actuaciones que le permitieron mantenerse en la consideración de Lionel Scaloni y asegurarse un lugar en la lista de la Selección Argentina para la próxima Copa del Mundo.