En la continuidad de la jornada, Rosario Central empata 1-1 en su visita a Huracán por la fecha 13 de la zona A en el Torneo Apertura. Con un equipo alternativo y sin Ángel Di María (ni siquiera fue concentrado) debido al encuentro de Copa Libertadores en la semana.

Enzo Copetti abrió el marcador a los cinco minutos, pero antes del descanso apareció el ecuatoriano Jordy Caicedo para darle tranquilidad al Globo que debió esperar la revisión en VAR para tener la chance desde los doce pasos en una primera parte de poco vuelo colectivo más allá de los goles.

Caicedo no falló

El ecuatoriano Jordy Caicedo tomó la responsabilidad de penal ya en tiempo adicionado al reglamentario y acertó la definición ante Jorge Broun para el 1 a 1 parcial que los mandó empatados al descanso del entretiempo.

La Bombonera condicionó al VAR

A los 43 minutos, una jugada aislada de Giménez (16) contra Walter (15) en el área del conjunto visitante provocó la jugada que terminó en penal a favor de Huracán. El juez Claudio Echenique no juzgó en el momento, pero el VAR lo convocó a la mitad de la cancha y tuvo que señalar la pena máxima. La jugada no ameritó ninguna discusión luego de lo vivido el sábado en cancha de Boca en el 1 a 1 del Xeneize ante Independiente.

Copetti puso arriba a Central

Solamente dos minutos le tomó al conjunto rosarino encontrar la apertura del marcador. Un avance en conducción de Enzo Giménez derivó en una gran habilitación para el desmarque de Copetti, que de primera y ante la salida de Hernán Galíndez puso el 1-0 con una definición por abajo al segundo palo.

Formaciones

Huracán: Hernán Galíndez; Ignacio Campo, Fabio Pereyra, Máximo Palazzo, César Ibáñez; Facundo Waller, Emmanuel Ojeda; Lucas Blondel, Óscar Romero, Óscar Cortés; Jordy Caicedo.

Rosario Central: Jorge Broun; Enzo Giménez, Emanuel Coronel, Carlos Quintana, Alexis Soto; Federico Navarro, Pol Fernández, Vicente Pizarro; Gaspar Duarte, Julián Fernández. Enzo Copetti.

Estadio: Tomás Ducó.

Árbitro: Fernando Echenique.