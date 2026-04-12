En un encuentro fundamental para sus aspiraciones, San Lorenzo empató 0-0 en su visita a Newell's en el Coloso Marcelo Bielsa por la fecha 13 del Torneo Apertura. El Ciclón no pudo romper el cero ante la Lepra y sigue afuera de los primeros ocho de la Zona A, con solamente tres fechas por jugarse antes de los playoffs. Para el local, es el tercer partido invicto luego de su muy mal desempeño.

Casi no hubo emociones en la calurosa tarde de Rosario y los dos equipos terminaron repartiéndose puntos en un trámite muy flojo. Casi no hubo llegadas y el desarrollo se consumió entre una enorme cantidad de imprecisiones y falta de ideas de ambos lados. Para San Lorenzo, el punto sirve de poco ya es noveno de la Zona A y sigue afuera de los playoffs, atrapado en una irregularidad que empieza a pesarle al recien asumido Gustavo Álvarez, quien solamente suma una victoria en cuatro encuentros dirigidos. La Lepra, por su parte, es anteúltimo con 10 puntos y, por primera vez en el Torneo Apertura junta tres duelos sin perder.

Cóccaro, lesionado en el primer tiempo

En un encuentro especial para el delantero de Newell's, la tarde no fue la esperada. A los 23 minutos de juego, el Zorro sintió una molestia muscular que terminó por sacarlo del partido y obligando a Frank Kudelka a mover el banco. En lugar del uruguayo ingresó el juvenil Francisco Scarpeccio.

Formaciones

Newells: Josué Reinatti; Armando Méndez, Saúl Salcedo, Oscar Salomón, Jerónimo Russo; Luca Regiardo, Rodrigo Herrera; Walter Mazzantti, Facundo Guch, Franco García; Matías Cóccaro. DT: Frank Kudelka.

San Lorenzo: Orlando Gil; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Lautaro Montenegro; Gregorio Rodríguez, Manuel Insaurralde, Gonzalo Abrego, Mathías De Ritis; Nahuel Barrios; Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Gustavo Álvarez.

Estadio: Coloso Marcelo Bielsa.

Árbitro: Sebastián Martínez Beligoy.

La previa

En los primeros pasos de Gustavo Álvarez como DT del Ciclón, el objetivo primordial sigue siendo clasificar a los octavos de final del Torneo Apertura, y para eso ganar en Rosario será clave. El Ciclón empezó la fecha en el noveno lugar con 17 puntos y buscará sumar de a tres para meterse entre los ocho que pasan a la siguiente fase. Con respecto al duelo con Recoleta en Copa Sudamericana, habrá tres modificaciones: la vuelta de Jhohan Romaña a la zaga y de Mathías De Ritis al lateral izquierdo, mientras que Nicolás Tripichio no jugará por suspensión tras llegar a las cinco amarillas y lo reemplazará Gonzalo Abrego.

Por el lado de Newell's, juega en el Coloso algo menos apremiado luego de dos victorias seguidas, las primeras del año. La Lepra sigue anteúltimo y buscará un nuevo triunfo para escaparle más al fondo de la tabla y, de paso, sumar para despegarse de la pelea por la permanencia tanto en promedios como por tabla anual.